رژیم صهیونسیتی و حامیانش دچار شکست راهبردی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنگره ملی شهدای پایتخت و گرامیداشت سالروز شهادت شهید طهرانیمقدم که در سالن کوثر ولایت نیروی زمینی سپاه برگزار شد، با اشاره به فضائل اخلاقی شهید طهرانیمقدم گفت: سردار شهید طهرانیمقدم پاسداری بود که تمام مشخصات پاسداری را طبق تعریف مقام معظم رهبری در اختیار داشت و هر که حتی یک بار شهید طهرانی مقدم را دیده باشد به شور و نشاط و امیدواری او پی میبرد. این شهید در موضوعات مختلف سرحال و ابتکار عمل داشت و خلقت خداوند هم بر همین موضوع است و خمودگی و انفعال در خلقت خدا جایی ندارد.
وی با بیان اینکه باید پیش از مرگ توشهای را جمعآوری کنیم تا مسیر ورود بهشت هموار شود، اظهار کرد: باید نسبت به توشهای که جمعآوری کردهایم، اطمینان حاصل شود. خداوند متعال انسان را برای بهشتی شدن خلق کرده و اختیار با انسان است که میخواهد بهشتی باشد یا جهنمی. تفکر و عمل ماست که ما را بهشتی میکند و ابتدا باید همانند شهدا دلمان بهشتی شود و سپس جسم مان و همه شهدای اینگونه بودند. مهم نیست چه مسئولیتی داریم و چه کاری انجام میدهیم، بلکه مهم این است که چگونه به وظیفه خود عمل میکنیم.
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به فاجعه غزه، گفت: جبهه حق با جبهه باطل در حال نبرد است و خبیثان صهیونیست و حامیانش میدانند که مستقیم نمیتوانند رویارویی کنند و به همین دلیل با بمب و موشک متراکمترین مکان دنیا یعنی غزه را هدف قرار میدهند و ساختمانها و بیمارستانها را که اصلاً نظامی نیستند، تخریب میکنند. متأسفانه خبیثان غربی از جنایات صهیونیستها حمایت میکنند. اینها که دههها تلاش کردند تا چهره خوب از رژیم صهیونسیتی نشان دهند، در این یک ماه تمام چهره خوبی که از این رژیم ساخته بودند از بین رفت، طوریکه در دنیا علیه این رژیم تظاهرات بزرگ به راه افتاده است.
سردار فدوی ادامه داد: شکست راهبردی رژیم صهیونسیتی و حامیانش رقم خورده است؛ زمانی مردم فلسطین سنگ در دست داشتند ولی امروز رزمندگان جبهه مقاومت موشکهای نقطهزن به سرزمینهای اشغالی شلیک میکنند. خداوند در مواجهه جبهه حق و باطل، طرف جبهه حق را میگیرد و این وعده خداست که میگوید همیشه حزب خدا پیروز است و فقط باید مراقب بود که در حزب خدا باشیم.
وی اضافه کرد: عمل به تکالیف سبب میشود خداوند به ما کمک کند و فقط باید این تکالیف را به نحو مطلوب انجام دهیم. متقی کسی است که به تکالیفش به درستی عمل کرده و اگر چنین باشد، هیچ آسیبی از سوی خبیثان عالم متوجه ما نخواهد شد. دشمن از ابتدای انقلاب تا به امروز تلاش کرده تا به انقلاب اسلامی آسیب برساند ولی چون هر روز به قوه و قدرت خود اضافه کردهایم، دشمن موفق نشده به ما آسیب برساند و حتی در این مدت یک روز را هم به بطالت نگذراندهایم.
جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه جبهه مقاومت پهپادهای مدرن صهیونیستی و آمریکایی را هم در غزه و هم در یمن منهدم میسازد، افزود: امروز ما برای خبیثان عالم نقش و نشان میکشیم و این نتیجه کارهایی است که انجام دادهایم و مورد پذیرش خداوند هم قرار گرفته است. خدا هیچگاه نگذاشته در بنبست قرار بگیریم.
سردار فدوی ادامه داد: فقط خداست هر کاری را که میخواهد انجام میدهد. خبیثان عالم خیلی ضعیف عمل میکنند در صورتیکه ابرقدرت هستند. در مسیر الهی شکست جایی ندارد و خوشا به حال دلدادگان انقلاب اسلامی که در این راه بودهاند و میمانند. دلیل برقراری ما این است که بیش از ۲۰۰ هزار شهید تقدیم انقلاب کردهایم و همچنین افرادی مانند شهید طهرانیمقدم که تا آخر پای کار بودند.
یادآور میشود، در پایان این مراسم از کوهنوردان و مربیان پیشکسوت این رشته ورزشی تقدیر به عمل آمد.
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