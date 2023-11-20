به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عامری سفیر جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده ضمن ارائه گزارشی از روند رو به رشد روابط میان دو کشور، راه‌های توسعه مناسبات و رفع موانع و حل و فصل مشکلات اجرایی را با وزیر امور خارجه کشورمان مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار داد.

وزیر امور خارجه با اشاره به اهمیت تقویت روابط راهبردی و توسعه مناسبات در راستای سیاست تقویت روابط با همسایگان، روابط تهران و ابوظبی را در مسیر ارتقا و رشد ارزیابی و ابراز امیدواری کرد برخی مسائل اجرایی فی ما بین خصوصاً در ابعاد اقتصادی و تجاری نیز با همکاری مقامات و مسئولین دو طرف و در راستای تحقق اراده رهبران دو کشور هرچه زودتر حل و فصل گردد.

در این دیدار آخرین تحولات فلسطین و غزه نیز مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.