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۲۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۰۳

در دیدار سفیر ایران در امارات با امیرعبداللهیان:

راه‌های توسعه مناسبات ایران و امارات بررسی شد

راه‌های توسعه مناسبات ایران و امارات بررسی شد

سفیر ایران در امارات عربی متحده راه‌های توسعه مناسبات و رفع موانع و حل و فصل مشکلات اجرایی را با وزیر امور خارجه کشورمان مورد گفتگو و تبادل نظر قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عامری سفیر جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده ضمن ارائه گزارشی از روند رو به رشد روابط میان دو کشور، راه‌های توسعه مناسبات و رفع موانع و حل و فصل مشکلات اجرایی را با وزیر امور خارجه کشورمان مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار داد.

وزیر امور خارجه با اشاره به اهمیت تقویت روابط راهبردی و توسعه مناسبات در راستای سیاست تقویت روابط با همسایگان، روابط تهران و ابوظبی را در مسیر ارتقا و رشد ارزیابی و ابراز امیدواری کرد برخی مسائل اجرایی فی ما بین خصوصاً در ابعاد اقتصادی و تجاری نیز با همکاری مقامات و مسئولین دو طرف و در راستای تحقق اراده رهبران دو کشور هرچه زودتر حل و فصل گردد.

در این دیدار آخرین تحولات فلسطین و غزه نیز مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

کد مطلب 5945608

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