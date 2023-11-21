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۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۹:۵۸

دادستان عمومی و انقلاب مرکز هرمزگان خبرداد؛

توقیف ۳۲ دستگاه خودروی شوتی در بندرعباس به دستور مدعی العموم

توقیف ۳۲ دستگاه خودروی شوتی در بندرعباس به دستور مدعی العموم

بندرعباس - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از شناسایی و توقیف ۳۲ دستگاه خودروی شوتی فعال در زمینه قاچاق خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، عارف اکبری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح امنیت محله محور در بندرعباس و توابع آن، اظهار داشت: در نتیجه اجرای این طرح در حوزه های انتظامی جلابی و حسنلنگی با حضور نماینده دادستان در محل، تعداد ۳۲ دستگاه خودروی شوتی فعال در زمینه قاچاق، شناسایی و توقیف شد.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف اجرای این طرح، مقابله با قاچاق سوخت و جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی است،‌ افزود: در نتیجه اجرای این طرح، ضمن شناسایی و جمع آوری ۵۰ مخزن و محل نگهداری سوخت قاچاق به همراه ۱۸ عدد مشک ماری، ۲۰۰ هزار لیتر گازوئیل و فرآورده های نفتی نیز کشف و ضبط شد.

اکبری همچنین تصریح کرد: دستورات لازم مبنی بر تحویل سوخت‌های کشف شده به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی صادر شده است.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قاچاقچیان با استفاده از خودروهای تندرو تحت عنوان شوتی اقدام به قاچاق کالا، مواد مخدر و سوخت می‌کنند، دادسرای مرکز استان هرمزگان موضوع برخورد با این خودروها را با جدیت در دستور کار قرار داده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان با بیان اینکه طرح های مبارزه با قاچاق استمرار می‌یابد، خاطرنشان کرد: در روزهای آینده عملیات های ضربتی و اقدامات قاطعی در مناطق مختلف استان انجام می شود و تا ریشه کنی کامل قاچاق سوخت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5945835

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    نظرات

    • قاسم IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      29 2
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      کار نیست بندر تمام بومیان بیکار هستند مجبورند این کار کنند ،تمام شرکت ها ها پر از نیروی غیر بومی ،پالایشکاه فولاد،الومینوم المهدی،اسکله کشتی سازی ووووووو تا حالا ۲۰بار فرم پر کردم ولی هیچ
    • IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      18 3
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      مردم از ناچاری با جانشان بازی می کنند برای یک لقمه نان دولت به جای مبارزه با انها یه فکر اساسی کند ایجاد شغل در استان . استان ما شعل مناسبی برای جوان ها ندارد
    • IR ۱۸:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      16 0
      پاسخ
      کار نیست چیکار کنیم انقدر مسئول بیخیاله شهرستانیا ریختن شهرمون همشم هم شهری بازیه اینجا اگر باور نمیکنید ارقام پلاک غیر بومی رو نمایان کنید حداقل 35درصد غیر بومی بندرعباسه
      • IR ۲۱:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
        3 1
        این شهر که الان میبینی غیر بومی ساخته عزیزم همش نگین ماربیکاریم چون غیر بومی سرکاره بعد مملکت ما همه هست بومی و غیر بومی نداره هر کس هر جا دوست داشت کار میکنه و زندگی میکنه .
      • IR ۰۱:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
        0 0
        در جواب دوستمان این شهر و خود بومی ها ساختن ودارن میسازنش.شما که دارین تو این شهر کار میکنید .پولاتونو میرید شهر خودتون خرج میکنید منت سر ما نزارید .اگرم کاری میکنید وظیفتونه چون دارین توش زندگی میکنید.خرج زندگیتان در میارید .اینقدر از خود راضی نباشد. ولی در کل ما همه یک ملتیم زنده باد ایران
    • ماهیگیر IR ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      13 4
      پاسخ
      سوخت شده قاچاق.. ماهیگیری هم شده ممنوع حالا مردم این وسط چه کار باید انجام بدهند.کشتی اگه یه هر روشی صید کنه میشه تجاری اما اگه مردم به یه روشی روی بیاورند میشه ضربه به منابع آبزیان مردم اگه سهمیه سوخت خدشون را بفروشند میشه قاچاق اگه تانکرها ببرند به پاکستان و ترکیه و...... میشه صادرات میعانات گازی
    • بنده خدا IR ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      5 0
      پاسخ
      کار قاچاق سود بالا دارد و کسی که مزه پول زیاد را چشید دیگر کارهای روزمره کارگری براش جذابیت ندارد.
    • عبداله IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      7 0
      پاسخ
      جوانان چ کارکنند با این همه گرونی و تورم منی ک چند سال دارم با کارگری و حقوق اداره کاری کار میکنم والا ب جایی نمیرسم مجبورم رو بیارم ب کارای خلاف ک حداقا بتونم کاری برای خودم انجام بدم
    • جابری IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      4 0
      پاسخ
      بقول نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی شرق هرمزگان فقط کمتر از بیست درصد کل قاچاق کالا و سوخت توسط مرزنشینان آنهم برای امرار معاش انجام می‌گیرد اما هشتاد درصد توسط غیر مرزنشینان و بصورت عمده قاچاق می‌شود متاسفانه کسی کاری با هشتاد درصد ندارد کل کشور به بیست درصد چسبیده اند . معیشت را درست کنید .
    • IR ۲۳:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      2 7
      پاسخ
      درود بر سبزپوشان نیروی انتظامی درود به شرفتان به امید نابودی قاچاق .من تو‌عید دقیق در صحنه تصادف ماشین حامل قاچاق دام با ماشین سواری بودم در محور سیریک میناب که یک خانواده کامل از دم جونشون رو از دست دادن .یا د اون صحنه که میفتم جگرم اتیش میگیره مرگ بر قاچاق و قاچاقچی
    • م.ن IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      0 0
      پاسخ
      مسیر جیرفت دلگان.جیرفت بندرعباس تا دلت بخواد شوتی وبی پلاک قاتل جان مردم بیگناه، توی جاده اصلی ولی هیچ اراده ی جمعی برای حذف اینا وجود نداره البته این بندگان خدا هم ازبیکاری، چاره ای ندارن

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