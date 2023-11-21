توقیف ۳۲ دستگاه خودروی شوتی در بندرعباس به دستور مدعی العموم

به گزارش خبرنگار مهر، عارف اکبری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح امنیت محله محور در بندرعباس و توابع آن، اظهار داشت: در نتیجه اجرای این طرح در حوزه های انتظامی جلابی و حسنلنگی با حضور نماینده دادستان در محل، تعداد ۳۲ دستگاه خودروی شوتی فعال در زمینه قاچاق، شناسایی و توقیف شد.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف اجرای این طرح، مقابله با قاچاق سوخت و جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی است،‌ افزود: در نتیجه اجرای این طرح، ضمن شناسایی و جمع آوری ۵۰ مخزن و محل نگهداری سوخت قاچاق به همراه ۱۸ عدد مشک ماری، ۲۰۰ هزار لیتر گازوئیل و فرآورده های نفتی نیز کشف و ضبط شد.

اکبری همچنین تصریح کرد: دستورات لازم مبنی بر تحویل سوخت‌های کشف شده به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی صادر شده است.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قاچاقچیان با استفاده از خودروهای تندرو تحت عنوان شوتی اقدام به قاچاق کالا، مواد مخدر و سوخت می‌کنند، دادسرای مرکز استان هرمزگان موضوع برخورد با این خودروها را با جدیت در دستور کار قرار داده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان با بیان اینکه طرح های مبارزه با قاچاق استمرار می‌یابد، خاطرنشان کرد: در روزهای آینده عملیات های ضربتی و اقدامات قاطعی در مناطق مختلف استان انجام می شود و تا ریشه کنی کامل قاچاق سوخت ادامه خواهد داشت.