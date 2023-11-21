تأثیرات جنگ غزه/ ارسال تجهیزات نظامی آمریکا به اوکراین کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وبسایت شبکه «ایبیسی» به نقل از یک مقام آگاه دولت اوکراین که نخواسته نامش فاش شود اعلام کرد که پس از تحولات اخیر در خاورمیانه و آغاز جنگ غزه، ارسال گلولههای توپخانه آمریکا به اوکراین تا یک سوم کاهش یافته است.
ایبیسی دراینباره نوشت: از آغاز جنگ اسرائیل علیه حماس در نوار غزه، ارسال گلولههای توپخانه آمریکا برای استفاده ارتش اوکراین تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.
با این حال این مقام اوکراینی گفته است که مقامات آمریکا به کییف اطمینان دادهاند که ارسال تسلیحات نظامی به اسرائیل تعهدات آمریکا به اوکراین را تحت تأثیر قرار نخواهد داد، اما این اتفاق افتاده است.
«پاتریک رایدر» سخنگوی پنتاگون چند هفته پیش مدعی شد که آمریکا میتواند همزمان نیازهای تسلیحاتی اسرائیل و اوکراین را تأمین کند.
نشریه بلومبرگ نیز دیروز دوشنبه با اشاره به نامه اخیر گروهی از نمایندگان جمهوریخواه آمریکا استدلال میکند که آمریکا احتمالاً نتواند جنگندههای اف -۱۶ را به موقع در اختیار تایوان قرار دهد.
به نوشته بلومبرگ «قانونگذاران آمریکایی در هفتههای اخیر نگرانیهای خود را نسبت به این موضوع اعلام کردند که آیا تعهدات نظامی آمریکا به اوکراین، اسرائیل تایوان از توانایی واشنگتن برای مقابله همزمان در جنگهای مختلف بیشتر نیست.»
اخیراً بیش از ۲۰ نفر از قانونگذاران جمهوریخواه با ارسال نامهای به «فرانک کندال» فرمانده نیروی هوایی آمریکا، نگرانی خود را نسبت به تداوم مشکلات در تولید و صادرات جنگندههای اف -۱۶ اعلام کردند.
نویسندگان این نامه از کیندل خواسته اند تا بر ارائه کمک های نظامی وعده داده شده به تایوان تمرکز کند. قانونگذاران افزودند که آمریکا «نمیتواند به نزدیکترین دوستان خود وعدههای بیش از حد بدهد». این قانونگذاران همچنین از فرمانده نیروی هوایی خواستند تا ۱۸ دسامبر گزارشی در این باره تهیه کند.
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