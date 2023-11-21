به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین بهرغم اذعان به شرایط دشوار نیروهای این کشور در میدان جنگ با روسیه، گفت که گزینه مذاکره با مسکو در حال حاضر به هیچ وجه روی میز نیست!
زلنسکی در گفتوگو با روزنامه «سان» انگلیس گفت: آیا شرایط در میدان جنگ دشوار است؟ بله همینطور است. اما آیا در حال حاضر قصد برقراری ارتباط دوستانه یا ورود به میز مذاکره با روسیه را داریم؟ نه!
به باور رییس جمهور اوکراین، روسیه برای متوقف کردن جنگ آماده نیست و از این رو «ما به هیچ قیمتی درباره صلح صحبت نمیکنیم.»
شبکه تلویزیونی انبیسی، چهارم نوامبر به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که واشنگتن و بروکسل گفتوگوهای خود با اوکراین درباره مذاکرات صلح احتمالی با روسیه و همچنین آنچه کییف باید در ازای سازش، تسلیم مسکو کند را آغاز کردهاند.
براساس گزارش این شبکه، مقامات آمریکایی «در سکوت و مخفیانه درباره مفاد احتمالیِ مذاکرات صلح احتمالیِ با روسیه، با دولت اوکراین صحبت کردهاند و برخی از گفتوگوها در ماه اکتبر صورت گرفته است.»
زلنسکی در جریان نشست مطبوعاتی با اورسولا فون درلاین، رییس کمیسیون اروپا که در کییف حضور داشت، با تکذیب این گزارشها مدعی شد که هیچکدام از رهبران آمریکایی یا اروپایی برای «نشستن اوکراین پای میز مذاکره با روسیه»، به کییف فشار وارد نکردهاند!
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