رسول خطیبی دو ماه بعد از تمدید قرارداد برکنار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه پیکان تهران، با توجه به نظر اعضای هیأت مدیره، همکاری رسول خطیبی سرمربی پیکان با این باشگاه به پایان رسید.
مدیرعامل باشگاه پیکان با اهدای لوح و هدیهای به رسم یادبود، از زحمات خطیبی تقدیر کرد.
در متن پیام تودیع آمده:
«جنابعالی به عنوان یکی از پیشکسوتان سرشناس فوتبال کشور، زحمات فراوانی در عرصه ورزش ایران جهت معرفی بهترین بازیکنان به بالاترین درجه ممکن متقبل شدید. همچنین تلاشهای شما برای اعتلای فوتبال در باشگاه پیکان و شناسایی بازیکنان جوان به لیگ برتر قابل کتمان نیست. حال که دست تقدیر، حکم به قطع همکاری داده، شایسته است بابت تمام زحماتی که در این مدت کشیدهاید، تقدیر و تشکر شود. از این رو، تلاشهای آن مربی عزیز را ارج مینهیم و برایتان در ادامه مسیر زندگی حرفهای و شخصی، آرزومند رقم خوردن بهترین اتفاقات هستم.»
با توجه به این اتفاق، به زودی از سوی ارگان رسمی باشگاه پیکان، سرمربی جدید خودروسازان معرفی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، خطیبی در حالی از پیکان اخراج شد که در هفته سوم فصل جاری لیگ برتر قراردادش برای یک فصل دیگر تمدید شده بود اما حالا چرخش ۱۸۰ درجهای از سوی این باشگاه روبرو شد.
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