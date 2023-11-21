برگزاری صدمین سالگرد انتشار «پیامبر» در زادگاه جبران خلیل جبران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کتاب «پیامبر» مشهورترین کتاب جبران خلیل جبران نویسنده مشهور عرب است. از این کتاب که اولین بار سال ۱۹۲۳ در آمریکا منتشر شد، تاکنون میلیون‌ها نسخه در سراسر جهان فروخته و با ترجمه به ده‌ها زبان، به اثر کلاسیک ادبی بدل شده است.

جوزف جعجا مدیر موزه خلیل جبران که در زادگاه وی بشار قرار دارد، گفت: هر خواننده این کتاب، مهم نیست اهل کجا باشد، احساس می‌کند که این کتاب با او ارتباط دارد و وی را عمیقاً تحت تأثیر قرار می‌دهد… حال چه مسیحی باشد، چه مسلمان، چه یهودی یا ملحد.

وی افزود: این کتاب معنویت هر فردی را لمس می‌کند و با مرگ، زندگی، دوستی، عشق، فرزندان و موضوع‌های دیگر بشری سروکار دارد. مجموعه نثر منظوم «پیامبر» داستان مصطفی را روایت می‌کند که قبل از بازگشت به وطن با ساکنان شهر اورفالسه درباره جنبه‌های مختلف زندگی صحبت می‌کند. ابیاتی از «پیامبر» که به ۲۶ فصل تقسیم شده است، اغلب در ولادت‌ها، عروسی‌ها و تشییع جنازه‌ها در سراسر جهان نقل می‌شود.

مدیر موزه خلیل جبران در ادامه گفت: افراد مشهور و رهبران جهان از جان لنون گرفته تا ملکه سابق ژاپن، میچیکو و نخست وزیر فقید هند، ایندیرا گاندی، نیز به این کتاب علاقه داشتند. جبران سال ۱۸۸۳ در بشار در زمانی به دنیا آمد که لبنان تحت سلطه عثمانی بود. وی بیشتر کتاب‌هایش را وقتی نوشت که در آمریکا بود و ریاست انجمن قلم نیویورک، اولین انجمن ادبی عرب_آمریکایی را بر عهده داشت. این موزه که مشرف به دره قادیشه لبنان و در صومعه‌ای قدیمی از قرن هجدهم راه‌اندازی شده حدود ۱۵۰ نقاشی از نویسنده را به نمایش می‌گذارد که بازتاب دهنده دیدگاه عمیقاً معنوی او از هستی است.

جعجا در پایان گفت: جبران به شدت آرزو داشت به بشار بازگردد. در حالی که وی ۱۲ ساله بود که زادگاهش را ترک کرد، قبل از اینکه فرصتی برای بازگشت پیدا کند، درگذشت. پس از مرگ نویسنده در سال ۱۹۳۱ و درحالی که او تنها ۴۸ سال داشت، راهبان تصمیم گرفتند صومعه و زمین‌های اطراف آن را به خواهر جبران بفروشند تا این مکان به محل دفن او بدل شود. مدتی بعد این مکان به موزه‌ای برای جمع‌آوری آثار هنری و اشیای دیگر او تبدیل شد و سالانه میزبان بیش از ۵۰ هزار نفر بازدید کننده از پنج قاره است. با وجود محبوبیت کتاب «پیامبر» در میان خوانندگان، این اثر وقتی منتشر شد با استقبال ملایم منتقدان آمریکایی مواجه شد و آنها آن را کتابی ساده‌انگارانه و اخلاقی تلقی کردند.

الکساندر نجار نویسنده لبنانی هم در همین‌زمینه در جریان مطالعه اخیر خود در بیروت گفت: سبک کتاب مقدس در «پیامبر» فراگیر است و تأثیر سنت صوفیانه عرفانی اسلامی هم در آن بارز است. «پیامبر» در دهه ۱۹۶۰ قلب دانش‌آموزان را تسخیر کرد و الویس پریسلی این کتاب را آنقدر دوست داشت که در روز تولد دوستانش آن را به دوستانش هدیه می‌داد.

آوریل امسال، نمایشگاهی که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد نیز صدمین سالگرد انتشار این اثر را جشن گرفت.

«پیامبر» که به بیش از ۵۰ زبان ترجمه شده یکی از کتاب‌های ثابت فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های دنیا است و تصور بر این است که ده‌ها میلیون نسخه از آن در سراسر دنیا به فروش رسیده است.

جبران خلیل جبران که ۶ ژانویه ۱۸۸۳ متولد شده بود، نویسنده‌ای لبنانی_آمریکایی است و علاوه بر شعر و نویسندگی، در نقاشی نیز ذوق و مهارت داشت و بیش از ۷۰۰ کار هنری از او به‌جای مانده‌است. وی ۱۰ آوریل ۱۹۳۱ از دنیا رفت.