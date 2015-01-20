به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «پیامبر» شاهکار ادبی و هنری «جبران خلیل جبران» است. این کتاب در طول قرن بیستم پس از انجیل پرفروشترین کتاب در آمریکا بوده است. تا سال ۱۹۹۸ تنها در آمریکای شمالی ۹ میلیون نسخه از آن فروش رفته بود. این کتاب دست کم به پنجاه زبان ترجمه و یکی از بزرگترین کلاسیکهای زمان ما شده است. گفته میشود «پیامبر» شاهدی بر نبوغ جبران است.
پیام آرمانگرایانه و نمادین جبران برای ایجاد توازن بین معنویت شرقی و پیشرفت مادی غرب، چیزی از رنج انسان در سراسر جهان نکاسته است، خوانندگان به صفحات «پیامبر» پناه بردهاند تا حکمت آن را از نو جذب کنند. شعر محبوب این کتاب عموماً در عروسیها، تعمیدها، و مراسم تشییع مردگان در سراسر جهان خوانده میشود.
«پیامبر» سفر مردی تبعیدی به نام المصطفی را که در زبان عربی به معنای فرد برگزیده است، به تصویر میکشد. زمانی که آمادۀ بازگشت به «جزیرۀ زادگاهش» است، آرزو میکند که هدایایی را به اهالی اُرفالِس، مردمی که در میان آنها زندگی کرده است، ببخشد اما چیزی ندارد. مردم اُرفالِس پیرامون او حلقه میزنند و المیترا که پیشگوست، از او میخواهد که «به ما از حقیقت خود چیزی بده» و درون بینیهای روحانی این مرد در بیست و شش موعظۀ شاعرانه هدایای او هستند.
المصطفی، به عنوان فرزانهای حکیم و مردی با بینشی ژرف، ارزشهای اخلاقی، رازهای حیات و حکمت بیزمان دربارۀ تجربۀ بشری شامل ازدواج، کودکان، دوستی، لذت، و مرگ را میآموزد. او برای مثال، آنها را به تعادل فکر و احساس، شور و خرد و دهش گمنامانه فرا میخوانَد، زیرا که شادیِ دهنده پاداش اوست.
جبران خلیل جبران (در زبان عربی به ضم جیم) شاعر، نویسنده، فیلسوف و نقاش لبنانی در ۶ ژانویه ۱۸۸۳ در دهکده البشری در شمال لبنان به دنیا آمد و در ۱۰ آوریل ۱۹۳۰ در شهر نیویورک از دنیا رفت.
محمد شریفی نعمتآباد، متولد ۱۳۴۰ شهر بهرمان (رفسنجان)، مترجم تازه این کتاب، نویسنده مجموعه داستان معروف «باغ اناری» و شاعر مجموعههای «مگر سکوت خداوند» و «جزیرههای معطل» و مترجم «اسطورههای سرخپوستان امریکا» است.
کتاب «پیامبر» نوشته «جبران خلیل جبران» با ترجمه «محمد شریفی» در ۱۴۴ صفحه (گالینگور) و به قیمت ۱۰۰۰۰ تومان توسط «نشر آموت» منتشرشده است.
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