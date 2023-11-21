بسیج در همه ابعاد رو به رشد است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشگر محمد باقری رییس کل ستاد نیروهای مسلح در حاشیه بازدید از یگان‌های زرهی و پیاده سپاه استان کرمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به حمدالله نسبت به بازدیدهای گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی دارند و در اوج آمادگی هستند.

وی با اشاره به اینکه نُرم آمادگی یگان‌های زرهی، عدد مشخصی‌ست، تصریح کرد: به حمدلله آمادگی تیپ زرهی ۳۸ ذوالفقار از نُرم مشخص شده بالاتر است و تمام تجهیزات آن آماده به کار است و بهینه‌سازی‌هایی هم روی تجهیزات صورت گرفته که برای نبردهای امروز و آینده کاملاً آماده است.

رییس کل ستاد نیروهای مسلح ادامه داد: همچنین لشکر ۴۱ ثارالله لشکر مردم‌پایه سپاه استانی‌ست در اوج امادگی است و به حمدلله نیروها و سربازان و بسیجیان عزیز که در میدان هستند همگی قبراق و آماده بودند و خدا را از این بابت شکر می‌کنیم.

سرلشگر باقری اضافه کرد: نیروی زمینی سپاه که ماموریت‌های اساسی در حفظ مرزهای کشور و امنیت دو منطقه بسیار مهم جنوب شرق و شمال غرب کشور را بر عهده دارد با یگان‌های سازمانی خود و نیروهای مردم‌پایه سپاه به خوبی به ماموریت‌های خود ادامه می‌دهد و سربلند است و روز به روز امنیت این مناطق بهتر شده است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به بازدید امروز از واحدهای زرهی، پیاده، توپخانه و موشکی سپاه ثارالله استان کرمان گفت: تمام این یگان‌ها آمادگی بسیار خوبی دارند.

رییس کل ستاد نیروهای مسلح با تبریک هفته بسیج به ملت ایران و بسیجیان ادامه داد: همه شاخص‌ها و ارزیابی میدانی نشان می‌دهد بسیجیان امروز ما از بسیجیان دوران دفاع نه تنها کم ندارند بلکه بالاتر هم هستند وهمه اقشار بسیج در ماموریت‌های رزمی و دفاعی و سایر ماموریت‌های فرهنگی سازندگی و غیره پا به کار هستند و بسیج از نظر کمی و کیفی رو به رشد است و این هفته بخشی از آمادگی بسیجیان برای مردم به نمایش گذاشته می‌شود.