به گزارش خبرنگار مهر، بابک احمدی امروز در نشست خبری بر اهمیت صنعت دانش‌بنیان تاکید و اظهار کرد: رهبری سال‌ها بر این راهبرد تاکید دارند و در جلساتی که با اعضای دولت دارند علی رغم روحیه دادن، گلایه‌هایی هم نسبت به عدم وصول نتایج ملموس در این حوزه می‌کنند.

معاون وزیر صمت ادامه داد: به صورت دیرینه در سازمان گسترش و نوسازی صنایع به موضوع صنعت دانش‌بنیان پرداخته شده است. این سازمان فناوری و دانش جدید را وارد صنایع کرده و مشارکت در سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌پذیری را پیگیری می‌کند.

رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) افزود: صنایع مرتبط با حمل‌نقل، تغییر اقلیم، شهر هوشمند و زیرساخت‌های آن، صنایع پتروشیمی مرتبط با دانش‌بنیان، صنعت آب و انرژی از جمله حوزه‌هایی هستند که توسط ای درو دنبال می‌شوند.

وی به برگزاری رویداد ملی صنعت دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: هدف ما از برگزاری این رویداد جریان سازی برای حمایت حداکثری و تبدیل ایده‌های خلاقانه و دانش‌بنیان به صنعت دانش‌بنیان با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط است.

معاون وزیر صمت افزود: در همین راستا در جریان برگزاری رویداد توافقی را با وزارت علوم به منظور جهت‌دهی به تحقیقات دانشگاهی امضا خواهیم کرد. همچنین با معاونت علمی رئیس جمهوری نیز برای ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به مرحله نیمه‌صنعتی‌سازی از طرق مختلف همچون معافیت‌های مالیاتی و … منعقد می‌کنیم. برای اجرای سه زیرساخت بزرگ جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله نمونه‌سازی، ساخت سریع و نیمه‌صنعتی‌سازی نیز با معاونت علمی برنامه‌ریزی خواهیم کرد.

احمدی اضافه کرد: در تلاش هستیم اتکای حداکثری به اقتصاد دانش‌بنیان و سهم حداکثری در اقتصاد کشور برای اقتصاد دانش‌بنیان را عملیاتی کنیم.

رئیس هیات‌عامل ای درو در مورد آخرین وضعیت شهر هوشمند گفت: به هیچ وجه خود را متولی هوشمندسازی شهر نمی‌دانیم بلکه توسعه شهری وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌کنند. ما بحث صنعت شهر هوشمند و زیرساخت‌های آن را به عنوان پشتیبان شهر هوشمند دنبال می‌کنیم. البته در این حوزه هم‌راستایی وزارتخانه‌ها بسیار اهمیت دارد.

وی در مورد سرمایه‌گذاری برای شهر هوشمند تصریح کرد: ما برای جذب سرمایه گذاری، رگولاتوری، ساخت و ساز و … وظیفه‌ای نداریم بلکه ما مباحث مربوط به سازوکار صنعت شهر هوشمند را در اختیار سیستم مدیریتی کشور قرار می‌دهیم.

احمدی تاکید کرد: فضاهای صنعتی و زیرساخت‌ها را در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار داده و برای رسیدن آنها به بلوغ، تجاری سازی می‌کنیم.