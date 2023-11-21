اختصاص ۱۵ همت به صنایع دانش بنیان/ ۲۰ ابرپروژه تعریف شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی امروز در نشست خبری دومین رویداد ملی صنعت دانش بنیان، انقلاب صنعتی چهارم و شهر هوشمند، با بیان اینکه در دولت سیزدهم ریل‌گذاری جدیدی در حوزه دانش بنیان صورت گرفته و وزیر صمت اهتمام جدی به دانش بنیان در حوزه صنایع دارد، اظهار کرد: با تاکید وزیر صمت، کارگروه ملی صنعت دانش بنیان با حضور ۵ دستگاه تشکیل شده که در آن سیاست‌های کلان حمایتی از شرکت‌های دانش بنیان تعیین می‌شود.

مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در این کارگروه مقرر شده است تا رویدادهای دانش بنیانی برگزار شود و در این زمینه سازمان ایمیدرو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) پیش رو هستند.

بابایی با اشاره به اینکه شرکت‌های دانش بنیان در مسیر مسائل ملی باید نقش‌آفرینی کنند، گفت: وزیر صمت ۲۰ ابرپروژه ملی را تعریف کرده و اصرار دارد شرکت‌های دانش بنیان در این مسیر پیش روند و حل مسائل ملی را مورد توجه قرار دهند.

وی بیان کرد: بزرگ‌ترین دغدغه ما بحث واردات کالاهای مشابه شرکت‌های دانش بنیان است که باید این مسأله را حل کنیم.

مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: توافقنامه‌ای بزرگ در حوزه اقتصاد دانش بنیان امضا شد و ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع به صنایع دانش بنیان تخصیص یافت.

حضور ۲۵۰ شرکت در رویداد ملی صنعت دانش بنیان

حمید بازارگان، معاون صنایع پیشرفته و پروژه‌های کلان انرژی ای درو نیز در این نشست اظهار کرد: دومین رویداد ملی صنعت دانش بنیان، انقلاب صنعتی چهارم و شهر هوشمند دوم آذرماه برگزار می‌شود. این دومین رویداد با هدف اتصال شرکت‌های دانش بنیان با صنایع بزرگ است تا شرکت‌های دانش بنیان به اهدافشان دست یابند. محوریت این همایش وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است.

معاون صنایع پیشرفته و پروژه‌های کلان انرژی ای درو با بیان اینکه انقلاب صنعتی چهارم مبتنی بر تحول دیجیتال است، گفت: هوشمندسازی اولویت ویژه در حوزه شهری و اداری است صنایع مرتبط با شهر هوشمند در ارتباط هستند.

به گفته بازارگان، ۲۵٠ شرکت دانش بنیان در این رویداد دعوت شده‌اند که چالش‌ها را بررسی خواهد کرد و. پنج توافق در همایش امضا خواهد شد.