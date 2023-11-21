فراخوان پانزدهمین جشنواره تئاتر دانشجویی «پودس» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره تئاتر دانشجویی «پودس»، دانشگاه نبی اکرم (ص) به عنوان بزرگترین موسسه آموزشی و پژوهشی هنرهای نمایشی شمال غرب کشور با هدف ارتقای سطح علمی و عملی هنرهای نمایشی و ایجاد پیوند میان دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاهها پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر دانشجویی «پودس» را برگزار میکند.
بر اساس این فراخوان فارغالتحصیلان سراسر کشور که بیش از یک سال از فارغ التحصیلیشان نگذشته باشد، میتوانند در بخش تئاتر صحنهای (اجرا مبتنی بر متن و اجرای مبتنی بر فرم) و بخش نمایشنامه این جشنواره شرکت کنند.
شرایط شرکت در جشنواره شامل تکمیل و ارایه فرم شرکت در جشنواره، ارایه اصل گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان شاغل، گواهی فراغت از تحصیل برای فارغالتحصیلان، فایل نمایشنامه، ارایه مجوز کتبی از جانب نویسنده، ارسال خلاصه نمایشنامه در قالب یک صفحه A4 و رزومه هنری متقاضی است.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا ۸ دی ماه به دبیرخانه جشنواره ارایه کنند تا ۱۵ دی ماه مورد ارزیابی و داوری قرار گیرد.
بر اساس گاهشمار جشنواره، آثار راهیافته به پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر دانشجویی «پودس» از ۱۹ تا ۲۲ دی ماه در سالن های معتبر تهران برگزار میشود. همچنین آثار منتخب جشنواره در تهران و تبریز به اجرای عمومی در میآیند.
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