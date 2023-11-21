پوتین: جلوگیری از گسترش جغرافیای درگیری در جنگ غزه مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتینک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز سه شنبه در نشست اضطراری گروه «بریکس» در سخنانی تلاش کشورهای خاورمیانه (غرب آسیا) برای تثبیت وضعیت و نیز موضع ثابت بریکس در حل وفصل مناقشه فلسطین را مورد تاکید قرار داد.

رئیس جمهور روسیه در این خصوص ادامه داد: اکنون مساله مبرم، برقراری آتش بس بلندمدت میان فلسطین و اسرائیل است. برقراری آتش بس کامل بشردوستانه در نوار غزه برای آزادی بازداشت شدگان ضروری است.

در دوره ریاست آتی روسیه بر بریکس، ما تماس هایی را در مورد حل و فصل موضوع فلسطین و اسرائیل آغاز خواهیم کرد.

ولادیمیر پوتین در ادامه افزود: جلوگیری از گسترش جغرافیای درگیری میان فلسطین و اسرائیل و نیز حفظ صلح شکننده بین ادیان در منطقه مهم است. وضعیت نوار غزه نشان می دهد که ایالات متحده در تلاش است تا نقش میانجیگری در حل و فصل مسأله فلسطین و اسرائیل را در انحصار خود درآورد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: کشته شدن هزاران نفر در نوار غزه، آوارگی گسترده مردم و فاجعه انسانی مایه نگرانی است. به دلیل خرابکاری در تصمیمات سازمان ملل، بیش از یک نسل از فلسطینی ها با احساس بی عدالتی بزرگ شده اند. اسرائیل نمی تواند امنیت را تضمین کند. موضع روسیه در قبال غزه ثابت است، مسکو بر حل دیپلماتیک این مشکل اصرار دارد. وقفه های انسانی مناسب در نوار غزه برای آزادی گروگان ها ضروری است.... از برگزاری فوری نشست های بریکس در مورد موضوعات مهم بین المللی توسط آفریقای جنوبی قدردانی می شود.