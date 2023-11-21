به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امروز سه شنبه در اجلاس اضطراری سران کشورهای عضو بریکس در سخنانی اعلام کرد: از همه کشورها می خواهیم تا صادرات سلاح و مهمات به اسرائیل را متوقف کنند.

ولیعهد عربستان سعودی در این خصوص ادامه داد: ما خواستار توقف فوری عملیات نظامی در غزه و ایجاد گذرگاه های بشردوستانه برای امداد رسانی به غیرنظامیان در این باریکه هستیم.

محمد بن سلمان در این خصوص گفت: کوچ اجباری مردم در غزه را محکوم می کنیم و خواستار پایان دادن به این اقدام از سوی اسراییل هستیم.

در حالی که اوضاع انسانی نوار غزه زیر آتش حملات جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی هر روز وخیم‌تر می‌شود حمله‌های وحشیانه این رژیم به بیمارستان اندونزی انتقاد سازمان بهداشت جهانی را برانگیخت.

برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل نسبت به اوضاع فاجعه بار ساکنان نوار غزه در سایه حملات ارتش رژیم صهیونیستی علیه این باریکه و محاصره آن هشدار داد.

این نهاد بین المللی اعلام کرد: نزدیک به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار فلسطینی در نوار غزه به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند.

خبرنگار المیادین پیشتر گزارش داده بود که اوضاع انسانی در نوار غزه بسیار وخیم بوده و جریان برق در این باریکه کاملاً قطع شده و آب و غذا نیز پیدا نمی‌شود.