به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه «کارستان بهارستان» امروز سهشنبه ۳۰ آبان با حضور حجتالاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری، روحالله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی وفناوری رئیسجمهور و جمعی از مدیران در نزدیکی میدان بهارستان راهاندازی شد.
سیدامیرحسین چاوشی مدیرعامل مجموعه «کارستان بهارستان» در سخنانی اظهار کرد: کارستان بهارستان بزرگترین پردیس نوآوری کشور است که به صورت رسمی افتتاح میشود. این پروژه یک فاز مطالعاتی و یک عقبه قدیمیتری هم داشته است.
وی اضافه کرد: آرمان ما در «کارستان بهارستان» این است که هنرمند وقتی میخواهد محصولی تولید کند دغدغهای جز آن نداشته باشد. «کارستان بهارستان» شتابدهنده نیست، کارخانه نوآوری نیست بلکه امکانات و زیرساختهایی شامل استودیو تصویربرداری و پخش زنده، بلکباکس و کروماکی از جمله آنها است.
چاوشی در ادامه تصریح کرد: از حیث قالب و محتوا تقسیم بندیهایی داریم که بخش دیداری و شنیداری، بخش صنایع تجسمی، بخش عمومی فرهنگ و هنر را شامل میشود. همچنین در سال اول اولویت ما حوزه کودک و نوجوان است.
سپس محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری تصریح کرد: ما مأموریت حوزه هنری انقلاب اسلامی را در این میدانیم که بستری برای شبکهسازی، شکلگیری و رشد هستههای فرهنگی هنری شود. هسته فرهنگی هنری از نظر ما یک هویت جمعی است که میتواند مساله واقعی را در جهان فرهنگ هنر حل کند، وابسته رسانهها و ادارهها و ساختارها نیست البته خود را منفک از ساختارها تعریف نکرده است و نوعی استقلال هویتی هسته هنری تلاش دارد جریانی را در فضای عمومی جامعه ایجاد کند.
دادمان یادآور شد: از نظر من کارستان محیطی برای رشد و پذیرش هستههای فرهنگی و هنری است و به ایده محوری ما که در طرح تحول حوزه هنری پیش میبریم، کمک کند.
وی همچنین اضافه کرد: از طرف دیگر تلقی ما این است که زیستبوم تولید و مصرف فرهنگی در کشور هنوز به طور کامل شکل نگرفته است. تولید و مصرف فرهنگی اصلاحگر آسیبها و منافع جمعی ما و تقویتکننده نقاط قوت این جامعه است. مصرف فرهنگی که باید ناظر به آن مصرف در ادامه تولید هم شکل بگیرد آینده ایران را میسازد اما هنوز چرخه کاملی شکل نگرفته است.
رئیس حوزه هنری تاکید کرد: ما در برخی اوقات با نقصان روبهرو هستیم و فکر میکنیم کارستان باید خود را متعهد به نقشآفرینی در ساخت و توسعه زیستبوم فرهنگی و هنری بداند. اینجا از نظر ما یک مرکز نوآوری با ویژگیهای معمول که گفته میشود نیست بلکه باید بستری باشد برای شبکهشدن تیمهایی که در آنها چرخه تولید و مصرف تدارک دیده شده و پیوندی بین فعالان این حوزه برقرار میشود.
دادمان تصریح کرد: کودک و نوجوان اصلی ترین نقطه تمرکز فعالان فرهنگی کشور باید باشد؛ نسل فردای ما که بی پناه مورد تهاجم گسترده در لایههای فکری، فرهنگی، رسانهای و سبک زندگی قرار گرفته است و کمتر برایش تدبیر میشود که متناسب با نیازش محصولی تدارک دیده شود.
رئیس حوزه هنری عنوان کرد: ما تلاش کردیم کودک و نوجوان را اولویت قرار دهیم و در زنجیره تولید محصول از حوزه کتاب تا فیلم و پویانمایی و سریال بر کمیت و کیفیت در این حوزه تاکید کنیم.
دادمان همچنین عنوان کرد: در کنار تمرکز مستقیم حوزه هنری بر تولید محصول و اینکه شبکه ای از نوجوانان در نسبت با حوزه هنری شکل بگیرد تا او فرصت استعدادیابی و کنشگری پیدا کند.
در ادامه دهقانی فیروزآبادی یادآور شد: امیدوارم آقای چاوشی اینجا یک تجربه جدید از مسیر رشد و تعالی تعریف کند و اینکه ما چه برنامهای داریم برای کسی که به اینجا وارد و خارج میشود.
وی اضافه کرد: امیدوارم فضایی را بتوانیم در این مجموعه رقم بزنیم که آدمها به هوای دیدن تجربههای بزرگ و آدمهای بزرگ کارستان را انتخاب کنند.
حجت الاسلام قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی نیز در این مراسم در سخنانی عنوان کرد: برای این مردم و ملتی که مشخصه و ویژگی معتبر بودنشان در طول تاریخ غنای فرهنگی شان است، یکی از نشانههای این فرهنگ غنی به سادگی خوش نشستن تحفظ اصول و ارکان فرهنگی شان با نوآوری و خلاقیت بوده است.
وی اضافه کرد: حال بستری فراهم کرده اند تا قدری در حوزه فرهنگ به ویژه با اولویت کودک و نوجوان بتوان اتفاقات بزرگ را رقم زد. شاید وفادار ماندن به اصول و ارکان فرهنگی ما نه تنها با این نوآوری و خلاقیت منافاتی نداشته بلکه بتواند به آن کمک هم بکند و مفید واقع شود.
حجت الاسلام قمی در پایان تصریح کرد: امروز اگر مجموعهای اینجا بالید و نسبت به احوال کودک غزه نتوانست خلاقیتی داشته باشد که بتواند صدای مظلوم ستمدیده باشد به وظایف خود به درستی عمل نکرده است. امیدواریم نوآوریها به اثرگذاری برسد.
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