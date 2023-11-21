تساوی تیم ملی فوتبال ایران برابر ازبکستان/ عیار کاملا مشخص شد!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان از ساعت ۱۶:۳۰ امروز سه شنبه در هفته دوم مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه بنیادکار شهر ازبکستان برگزار شد که این دیدار با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید.

رامین رضائیان (۱۶) و مهدی طارمی (۳۸) برای ایران و اورونوف (۵۲) و سرگی اف (۸۳) برای ازبکستان گلزنی کردند.

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، رامین رضائیان، حسین کنعانی‌زادگان، میلاد محمدی، مهدی ترابی، سعید عزت اللهی، محمد محبی (۷۵- مهرداد محمدی)، سامان قدوس (۴۳- علی کریمی)، مهدی طارمی و سردار آزمون (۷۵- روزبه چشمی) در این دیدار برای تیم ملی ایران بازی کردند.

شروع هیجانی با انبوه تماشاگر

بازی با هیجان بالای شاگردان سرکو کاتانچ در ازبکستان همراه شد. آنها که حمایت پرشور طرفداران خود در ورزشگاه بنیادکار را داشتند در چند دقیقه ابتدایی سعی داشتند با بازی مستقیم به قلب دفاع نفوذ کنند اما بازی هوشمندانه و حفظ مالکیت باعث شد تا هرچه از زمان بازی گذشته توپ و میدان هم در اختیار ایران قرار بگیرد.

شروع تیم ملی امیدوارکننده بود اما نیمه دوم کاملا ناامیدکننده بود

بازی تک‌ضرب رو به جلو برای ایران

تاکتیک تیم ملی ایران در چمن مصنوعی استادیوم بنیادکار شهر تاشکند ازبکستان با پاس‌کاری تک ضرب آنها همراه بود. استفاده از سرعت مهدی ترابی و محمد محبی برای انتقال توپ به سردار آزمون و مهدی طارمی باعث شد تا موقعیت‌های گلزنی متعددی برای ایران ایجاد شود. حملات متوالی ایران بالاخره در دقیقه ۱۴ به ثمر نشست. حرکت رو به جلوی مهدی طارمی با پاس عرضی او به سردار آزمون همراه شد تا سمت راست دفاع ازبکستان برای دفع این توپ ایجاد فضا کند اما آزمون با هوشیاری هرچه تمام توپ را به رامین رضائیان سپرد که شوت زمینی او با اشتباه اوتکر یوسویف همراه شده و دروازه ازبک ها باز شود.

تلاش هیجانی ازبکستان برای جبران و پاتک ایران

پس از این گل ازبک ها سعی کردند بازی رو به جلو را در دستور کار قرار دهند و گل خورده را جبران کنند. این اتفاق بار دیگر دفاع بدون اشتباه ایران را به رخ میزبان کشید تا نه تنها بتوانند حملات ازبک ها را خنثی کنند بلکه باز هم دست به حمله زده و گل دوم را به ثمر برسانند. اشتباه ازبک ها و سماجت سامان قدوس در تصاحب توپ باعث شد تا این بازیکن توپ را به مهدی طارمی سپرده و مهاجم تیم ملی ایران دومین گل بازی را در دقیقه ۳۸ به ثمر برساند.

سامان قدوس پس از این گل دچار آسیب دیدگی شد تا در دقیقه ۴۳ جای خود را به علی کریمی دهد و نیمه اول این دیدار هم با دو گلی که تیم ملی ایران به ثمر رساند پایان یافت.

چرخش ۱۸۰ درجه‌ای بازی برای میزبان

نیمه دوم این بازی با تغییر هافبک تهاجمی ازبکستان همراه بود تا فیض اله اف جانشین ماشاریپوف شود و نبض بازی را در این نیمه در اختیار بگیرد. ازبک ها در نیمه دوم بازی کاملا هجومی را با اصرار به نفوذ از کناره‌ها در دستور کار قرار دادند. مدافعان تیم ملی ایران بر خلاف نیمه اول نبردهای تن به تن را بارها باختند تا محمدحسین کنعانی زادگان در یکی از این جدال‌ها چاره‌ای جز خطای واضح روی حریف و گرفتن کارت زرد نداشته باشد. او چهار بار دیگر در مصاف با مهاجمان ازبکستان دریبل خورد تا همچون شجاع خلیل زاده، رامین رضائیان و میلاد محمدی بازی نامطلوبی داشته باشند.

سراسیمگی هافبک‌های میانی تیم ملی ایران باعث شد تا فشار زیادی روی دروازه بیرانوند ایجاد شود. اشتباه علی کریمی در دفع توپ شمورودوف کافی بود تا توپ به اورونوف رسیده و این بازیکن در مصاف تک به تک با گلر ایران قرار گرفته و گل نخست ازبکستان را بزند.

حاشیه‌های بی فایده به سود کاتانچ!

پس از کم شدن تفاضل گل دو تیم بازی فیزیکی بیش از پیش شد تا نهایتا تبدیل به درگیری لفظی بازیکنان و نیمکت‌نشینان دو تیم شود. رامین رضائیان در جدال با شوکوروف درگیری فیزیکی پیدا کرد تا توقف چند دقیقه‌ای بازی را به همراه داشته باشد. همین موضوع نیز با اعتراض کاتانچ همراه بود. سرمربی تیم ملی ازبکستان در همین دقایق تصمیم به ایجاد تغییرات متوالی گرفت تا سرگی اف وارد زمین شود. ورود او همزمان با سانتر اورونوف شد تا روی اشتباه مدافعان در جاگیری بتواند گل تساوی را برای ازبکستان به ثمر برساند.

پس از این گل باز هم ازبک ها کنترل توپ را در اختیار داشتند تا عملکرد متفاوت آنها نسبت به نیمه اول هواداران ازبکی حاضر در ورزشگاه را امیدوار به پیروزی کند اما تلاش‌هایشان دیگر گلی به همراه نداشت تا تقسیم امتیاز نصیب ایران و ازبکستان شود.