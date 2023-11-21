تاج: کادر فنی و بازیکنان شایسته نوجوانان خاطرات خوبی را ساختند

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج پس از دیدار تیم زیر ۱۷ سال ایران مقابل مراکش و حذف این تیم از رقابت‌های جام جهانی در پیامی عنوان کرد: کادر فنی شایسته و بازیکنان ارزنده تیم ایران در جام جهانی تلاش وصف ناپذیری داشتند و در مجموع مسابقات خاطرات خوبی از خود به ثبت رساندند.

اینجانب، ضمن تقدیر از این تلاش صادقانه و متعهدانه کلیه نفرات تیم، تاکید می‌کنم که حمایت از این مجموعه پر مایه تداوم خواهد داشت و خبرهای تازه ای درباره فرایند و چگونگی آن در آینده‌ای نزدیک به اطلاع عموم خواهد رسید.