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۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۱۰

پس از پایان کار در جام جهانی؛

تاج: کادر فنی و بازیکنان شایسته نوجوانان خاطرات خوبی را ساختند

تاج: کادر فنی و بازیکنان شایسته نوجوانان خاطرات خوبی را ساختند

رئیس فدراسیون فوتبال در پیامی ضمن تقدیر از عملکرد تیم نوجوانان ایران در جام جهانی بر ضرورت تداوم حمایت از این تیم تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج پس از دیدار تیم زیر ۱۷ سال ایران مقابل مراکش و حذف این تیم از رقابت‌های جام جهانی در پیامی عنوان کرد: کادر فنی شایسته و بازیکنان ارزنده تیم ایران در جام جهانی تلاش وصف ناپذیری داشتند و در مجموع مسابقات خاطرات خوبی از خود به ثبت رساندند.

اینجانب، ضمن تقدیر از این تلاش صادقانه و متعهدانه کلیه نفرات تیم، تاکید می‌کنم که حمایت از این مجموعه پر مایه تداوم خواهد داشت و خبرهای تازه ای درباره فرایند و چگونگی آن در آینده‌ای نزدیک به اطلاع عموم خواهد رسید.

کد مطلب 5946490

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