به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه امروز سه شنبه در کنفرانس مطبوعاتی با همتای خود در الجزیره در سخنانی اعلام کرد: برقراری آتش‌بس در غزه و ارسال کمک‌های بشردوستانه به منطقه در اولویت قرار دارند.

رئیس جمهور ترکیه در این باره گفت: حملات اسرائیل که تبدیل به مجازات دسته جمعی و جرائم جنگی شده است، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. تشکیل دولت فلسطین به پایتختی قدس شرقی درون مرزهای ۱۹۶۷ غیرقابل اجتناب است. به تلاش در این راستا ادامه خواهیم داد.

«رجب طیب اردوغان» در ادامه اضافه کرد: وزیر امور خارجه و رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با هماهنگی قطر به تلاش‌های خود (برای آزادی اسرای نزد حماس) ادامه می دهند. بدون حل و فصل عادلانه و سیاسی مساله فلسطین، امکان دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه نیز وجود ندارد.

اردوغان گفت: هدف قرار گرفتن بیمارستان‌ها، مساجد، کلیساها و مدارس که تحت هر شرایطی باید مورد محافظت قرار گیرند و الزام مردم به کوچ اجباری بی وجدانی و بربریت است.

از سوی دیگر، «عبدالمجید تبون» رئیس جمهور الجزایر نیز در این خصوص گفت: برای نخستین بار طی ۷۵ سال گذشته مرتکبان این جنایات (جنایات جنگی اشغالگران صهیونیست) محاکمه خواهند شد.

رئیس جمهور الجزایر در دیدار با رئیس جمهور ترکیه در ادامه تأکید کرد: بر لزوم محاکمه عوامل نسل کشی در غزه در دیوان بین المللی کیفری تاکید کردیم.