اعلام جزییات توافق آتش بس جنگ غزه از سوی دفتر نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی جزییاتی از توافق آتش بس را اعلام کرد.

براساس بیانیه دفتر نتانیاهو، کابینه به توافقی که آزادی برخی از اسرا در غزه را تضمین می‌کند، رأی مثبت داد.

همچنین قرار است ۵۰ زن و کودک اسرائیلی ظرف ۴ روز آزاد شوند و در طی آن درگیری‌ها در غزه متوقف می‌شود.

این توافق همچنین شامل آزادی ۵۰ اسیر اسرائیلی شامل زنان و کودکان زیر ۱۹ سال است.

توافق آتش بس همچنین شامل ورود صدها کامیون کمک‌های بشردوستانه، امدادی، پزشکی و سوختی به تمام مناطق نوار غزه بدون استثنا است.

توافق شامل آتش‌بس از سوی دو طرف، توقف تمامی اقدامات نظامی «ارتش» در تمام مناطق نوار غزه و توقف حرکت خودروهای نظامی در غزه است.

گفته شده است که همه وزرای کابینه نتانیاهو به جز ۳ وزیر وابسته به حزب تندرور صهیونیسم مذهبی از این توافق حمایت کردند.

از سوی دیگر، اختلافات در تل آویو بر سر آتش بس در جنگ غزه بالا گرفته است.

در جدیدترین اختلاف درونی در تل آویو بر سر اتش بس در جنگ غزه، وزیر افراطی کابینه نتانیاهو با توافق برای تبادل اسرا مخالفت کرده است.

ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی بعد از جدی شدن ماجرای تبادل اسرا گفته است: «بسیار ناراحتم چون آنها (اشاره به کابینه جنگ) درحال حاضر دارند درباره یک معامله صحبت می‌کنند. ما یک‌بار دیگر شاهد تفرقه هستیم. آنها دوباره دارند حقیقت را از ما پنهان می‌کنند و یکبار دیگر ما را نادیده می‌گیرند. شایعات حاکی از آن است که دولت اسرائیل بار دیگر دارد مرتکب اشتباه بسیار بسیار بزرگی می‌شود.»

بن گویر همچنین افزود: «این اشتباه، به سبک توافق مبادله «گیلعاد شالیط» در سال ۲۰۱۱ است که منجر به آزادی یحیی سنوار، رهبر حماس در غزه شد و یک نمونه برای پایان بد توافق تبادل زندانیان است. هرگونه توافق برای تبادل اسرا یک «فاجعه» و نشانه حماقت کابینه جنگ است!»

«بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی درباره آتش بس در جنگ غزه اعلام کرد که صلیب سرخ با اسرایی که آزاد نخواهد شد، ملاقات خواهد کرد.

نتانیاهو با تأیید آزادی اسرا گفت که اسرا در چندین مرحله آزاد خواهند شد.

تتانیاهو همچنین افزود که دولت اسرائیل امشب با تصمیم سختی مواجه بود اما این تصمیمی درست بود، با این حال، جنگ ادامه دارد و تا تحقق تمامی اهدافمان به آن ادامه می‌دهیم، در عین حال بازگرداندن گروگان‌ها مأموریتی مقدس است و من به آن پایبندم.

نخست وزیر جنجالی رژیم صهیونیستی همچنین افزود که مقامات امنیتی از تصمیم آزادی گروگان‌ها به طور کامل حمایت می‌کنند، این تصمیم به ارتش این امکان را می‌دهد که به جنگ ادامه دهد، چون جنگ چند مرحله است و بازگرداندن اسرا در چند مرحله انجام می‌گیرد و تا رسیدن به پیروزی کامل آرام نمی‌گیریم.

نتانیاهو این را هم گفت که از بایدن خواستم برای بهبود شرایط این توافق مداخله کند و همین کار هم انجام شد.