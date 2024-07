انتشار مقاله پژوهشگران دانشگاه امیرکبیر در یکی از مجلات نیچر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مقاله پژوهشگران دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیر کبیر در نشریه معتبر Nature Communications منتشر شد.

دکتر فهیمه نظری مهر و دکتر سجاد جعفری از اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به همراه دکتر عطیه بیانی مقاله ای را با عنوان "گذار به همزمانی در شبکه ها (The transition to synchronization of networked systems)" به چاپ رساندند.

این پژوهش با همکاری دانشمندانی از ایتالیا، اسپانیا، انگلستان و چین انجام شده است.