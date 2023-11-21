نتانیاهو آزادی اسرای اسرائیلی را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی درباره آتش بس در جنگ غزه اعلام کرد که صلیب سرخ با اسرایی که آزاد نخواهد شد، ملاقات خواهد کرد.

نتانیاهو با تایید آزادی اسرا گفت که اسرا در چندین مرحله آزاد خواهند شد.

تتانیاهو همچنین افزود که دولت اسرائیل امشب با تصمیم سختی مواجه بود اما این تصمیمی درست بود، با این حال، جنگ ادامه دارد و تا تحقق تمامی اهدافمان به آن ادامه می‌دهیم، در عین حال بازگرداندن گروگان‌ها ماموریتی مقدس است و من به آن پایبندم.

نخست وزیر جنجالی رژیم صهیونیستی همچنین افزود که مقامات امنیتی از تصمیم آزادی گروگان‌ها به طور کامل حمایت می‌کنند، این تصمیم به ارتش این امکان را می‌دهد که به جنگ ادامه دهد، چون جنگ چند مرحله است و بازگرداندن اسرا در چند مرحله انجام می‌گیرد و تا رسیدن به پیروزی کامل آرام نمی‌گیریم.

نتانیاهو این را هم گفت که از بایدن خواستم برای بهبود شرایط این توافق مداخله کند و همین کار هم انجام شد.

ساعاتی پیش از این، «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی اعلام کرده بود که مذاکرات تبادل اسیران میان رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس پیشرفت داشته است.

وی با اشاره به روند این مذاکرات اعلام کرد: شاهد پیشرفت بوده‌ایم و امیدوارم که به زودی اخبار خوبی درباره آزادی اسیران منتشر شود.

یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز از نزدیک‌بودن انعقاد توافق تبادل اسیران خبر داد و با اشاره ضمنی به ناچاربودن صهیونیست‌ها به قبول شرایط مطرح‌شده از سوی مقاومت فلسطین گفت: باید تصمیمات سخت و مهمی بگیریم.

تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که کابینه جنگ این رژیم امشب تشکیل جلسه خواهد داد و با توجه به تحولات پرونده آتش‌بس و توافق تبادل اسیران، کابینه رژیم صهیونیستی نیز تشکیل جلسه خواهد داد.

کمی پیش‌تر نیز شبکه تلویزیونی سی ان ان در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه و یک دیپلمات مطلع گزارش داد که قطر امیدوار است تا ساعاتی دیگر توافقی برای آتش بس در غزه آغاز شود.

در گزارش این رسانه آمریکایی در این ارتباط آمده است که در ازای برقراری آتش بس، تعدادی از زندانیان نزد حماس نیز آزاد خواهند شد.

به گزارش این رسانه، این توافق شامل آزادی ۵۰ زن و کودک اسیر نزد حماس و وقفه ۴ تا ۵ روزه درگیری‌ها می‌شود. به گفته منابع متعدد، ۳ اسیر فلسطینی در اسرائیل به ازای هر اسیر نزد حماس آزاد خواهند شد.

امروز نیز، «جو بایدن» رییس جمهور آمریکا پیش از شروع نشستی در کاخ سفید با اعضای کابینه خود در پاسخ به سوال خبرنگاران اعلام کرد که توافق برای آزادی اسیران نزد حماس در ازای آزادی اسیران فلسطینی دربند اشغالگران قدس و نیز برقراری آتش بس موقت «اکنون بسیار نزدیک است.»

رییس جمهور آمریکا در کاخ سفید در این ارتباط گفت: ما اکنون بسیار نزدیک هستیم، بسیار نزدیک. می توانیم برخی از این اسیران را خیلی زود به خانه بیاوریم. اما من نمی خواهم وارد جزییات کار شوم، زیرا تا زمانی که این کار (تبادل اسیران نزد حماس با اسیران فلسطینی دربند صهیونیست‌ها) تکمیل نشود، در واقع کاری انجام نشده است.

«جو بایدن» اضافه کرد: در حال حاضر اوضاع خوب به نظر می‌رسد.

بایدن دیروز دوشنبه هم در سخنانی کوتاه به خبرنگاران گفته بود که معتقد است توافق برای آزادی اسرا (میان اشغالگران قدس و حماس) نزدیک است.

گفتنی است که وی ۲۳ آبان ماه هم در سخنانی اعلام کرده بود که معتقد است اسرا در نوار غزه آزاد می‌شوند.

رییس جمهور آمریکا درباره آزادی اسرا به خبرنگاران در کاخ سفید گفته بود: من هر روز با افراد مشمول در این موضوع صحبت می‌کنم. من معتقدم که این اتفاق خواهد افتاد. اما نمی‌خواهم وارد جزییات شوم.