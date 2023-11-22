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۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۳

با مصوبه مجلس؛

وزارت جهاد مکلف به تدوین برنامه توسعه مشاغل خرد روستایی شد

وزارت جهاد مکلف به تدوین برنامه توسعه مشاغل خرد روستایی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند تا نسبت به تدوین برنامه توسعه مشاغل خرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی ۸ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده الحاقی ۸ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در راستای کارآمدسازی ظرفیت‌ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه مشاغل خُرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی‌های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خود تنظیم گری و رتبه بندی تعاونی‌ها، ارائه تسهیلات اشتغال زایی و حمایت‌های مالیاتی از تعاونی‌ها بر اساس نظام رتبه بندی و راه اندازی بازارهای محلی اقدام نماید.

در ادامه جلسه بند الحاقی ماده ۴۱ تصویب شد که بر اساس آن، ر تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری عبارت «راهکارهای مشارکت مردم» به عبارت «تعرفه مصوب شورا و مورد تأیید وزیر نیرو (دبیر شورای عالی آب) در سقف ۱۰ درصد تعرفه قانونی آب و فاضلاب» اصلاح می‌شود.

کد مطلب 5947019
زهرا علیدادی

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