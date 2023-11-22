وزارت جهاد مکلف به تدوین برنامه توسعه مشاغل خرد روستایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی ۸ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده الحاقی ۸ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در راستای کارآمدسازی ظرفیت‌ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه مشاغل خُرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی‌های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خود تنظیم گری و رتبه بندی تعاونی‌ها، ارائه تسهیلات اشتغال زایی و حمایت‌های مالیاتی از تعاونی‌ها بر اساس نظام رتبه بندی و راه اندازی بازارهای محلی اقدام نماید.

در ادامه جلسه بند الحاقی ماده ۴۱ تصویب شد که بر اساس آن، ر تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری عبارت «راهکارهای مشارکت مردم» به عبارت «تعرفه مصوب شورا و مورد تأیید وزیر نیرو (دبیر شورای عالی آب) در سقف ۱۰ درصد تعرفه قانونی آب و فاضلاب» اصلاح می‌شود.