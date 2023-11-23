به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «اقتصاد در دو درس» نوشته جان کوئیگن به تازگی با ترجمه هانیه سادات جعفریه و مقدمه ترجمه فارسی داتیس خواجه ئیان، دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، از سوی انتشارات دنیای اقتصاد و در حوزه اقتصاد سیاسی وارد بازار نشر شده است.
کتاب حاضر در سال ۲۰۱۷ با عنوان «اقتصاد در دو درس» در پاسخ به کتاب «اقتصاد در یک درس» اثر اقتصاددان مطرح هنری هازلیت منتشر شد.
نویسنده کتاب، جان کوئیگن، در بخشی از مقدمه «اقتصاد در دو درس» می نویسد:
همانطور که از نام آن برمیآید، کتاب حاضر پاسخی به کتاب "اقتصاد در یک درس" اثر "هنری هازلیت" است که در سال ۱۹۴۶ در دفاع از بازار آزاد منتشر گردید. اما درحالیکه هر روز کتابهای اقتصادی متعدد و جدیدی منتشر میشوند، نگارش یک کتاب آن هم در پاسخ به یک کتاب هفتادساله چه لزومی دارد؟ چرا دو درس بهجای یک درس؟ و سؤال مهمتر اینکه: جایگاه مفهوم "هزینه فرصت" در بین این مباحث کجاست؟
این کتاب به چهار بخش تقسیم شده و درس اول و دوم در دو بخش اصلی مورد بحث قرار گرفتهاند.
خواجه ئیان در بخشی از مقدمه ترجمه فارسی این کتاب آورده است:
"... جان کوئیگن در این کتاب هازلیت را اقتصاددان تک درسی و خود را اقتصاددان دو درسی میخواند و مبنای اقتصاد دو درسی را چنین بیان میکند: لازم است تا تمام هزینه فرصتها حتی وقتی بهوضوح قابلمشاهده نیستند نیز در نظر گرفته شوند. او دودرس را به بیان ساده اینگونه شرح میدهد: «درس اول: قیمتها اگر بدون دخالت بازار تنظیم شوند خودشان تعادل ایجاد میکنند. درس دوم: هزینه فرصت همیشه در قیمتها منعکس نمیشوند و آن فاصله هزینه فرصت که دیده نشده، شکست بازار است. تنظیمگری و حضور دولت باید برای پرکردن این فاصله هزینه فرصت باشد». این کتاب به قلم توانای سرکار خانم هانیه سادات جعفریه دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران ترجمه شده است و ترجمهای است روان و خوشنگاشت که بهخوبی برای مخاطب قابل خواندن و درک کردن است و مترجم موفق شده است بدون استفاده از واژههای دشوارفهم و سنگین و یا ترجمه ماشینی و سختخوان، کتاب را بهخوبی مهیای استفاده برای مخاطب فارسیزبان نماید. مطالعه این کتاب را به همه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی که با علم اقتصاد سروکار دارند توصیه میکنم."
این کتاب با ۳۹۷ صفحه و بهای ۳۲۰ هزار تومان منتشر شده است.
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