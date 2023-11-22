آغاز به‌ کار فعالیت پلتفرم نوآوری «تکنو شریف»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، هادی اسدی مدیر اجرایی مرکز توسعه فناوری و نوآوری های صنعتی شریف با اشاره به آغاز فعالیت این مرکز در راستای برنامه‌های ترویج نوآوری گفت: با هدف کمک به شرکت‌های بزرگ و متوسط و درجهت توسعه مناسب نظام نوآوری و بهره مندی از دانش روز و کاربردی در این حوزه، بسته خدمات جامع حوزه مدیریت نوآوری در قالب «پلتفرم نوآوری تکنوشریف» راه اندازی شده است.

وی افزود: این خدمات بخش عمده ای از نیاز شرکت‌های بزرگ و متوسط در حوزه نظام نوآوری را پوشش داده و با ابزارهای کاربردی که در اختیار بخش تحقیق و توسعه و نوآوری شرکت‌ها قرار می دهد، امکان شبکه سازی و هم افزایی را در مسیر اجرای برنامه های نوآوری شرکت فراهم می آورد.

اسدی گفت: مرکز تکنوشریف در چند سال گذشته با ارزیابی و ممیزی نظام مدیریت نوآوری در بیش از ۱۵۰ شرکت بزرگ ایرانی و کمک به آن‌ها در بهبود فرایندهای نوآوری سازمانی، شناخت و تجربه ای بسیار ارزشمند را در حوزه نظام نوآوری شرکت‌های بزرگ و نیازمندی‌های آنها کسب کرده است .

مدیر اجرایی مرکز توسعه فناوری و نوآوری های صنعتی شریف خاطر نشان کرد: با تجربه ای که از اجرای برنامه ها و رویدادهای متنوع در اکوسیستم استارتاپی کشور کسب نموده ایم، امروز با ارائه این راهکار یکپارچه در حوزه نوآوری به دنبال تجمیع خدمات نوآوری و ارائه آن‌ها در بستری آسان و در دسترس برای تمامی شرکت‌ها هستیم.

وی به برخی از خدمات مهمی که در قالب این پلتفرم به شرکت‌های بزرگ و متوسط ارائه می گردد، اشاره کرد و افزود: آموزش های تخصصی کاربردی در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری در راستای ترویج فرهنگ نوآوری و توسعه دانش عملیاتی و کاربردی مدیران و کارشناسان نوآوری شرکت‌ها، برگزاری سمینارهای ماهانه با موضوع روندهای مهم فناوری در صنایع به منظور معرفی مهمترین فناوری‌های نوظهور و نیز ایجاد زمینه بهره گیری شرکت‌های بزرگ از فرصت‌های توسعه مبتنی بر این فناوری‌ها است.

مدیر اجرایی مرکز توسعه فناوری و نوآوری های صنعتی شریف گفت: همچنین از دیگر خدمات این پلتفرم می‌توان به برگزاری رویدادهای سرمایه گذاری استارتاپی در صنایع مختلف به منظور معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری جذاب در استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و ایجاد فرصت‌های بهم رسانی در اکوسیستم نوآوری کشور،برگزاری رویدادهای کافه نوآوری با تمرکز بر مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های اکوسیستم نوآوری به منظور شبکه سازی و توسعه فرصت های همکاری بین بازیگران مختلف اکوسیستم نوآوری کشور، ایجاد امکان ثبت و انتشار فراخوان چالش ها یا نیازمندی‌های فناورانه شرکت‌های بزرگ در پلتفرم نوآوری و نیز جمع آوری و انتقال پیشنهاد به پژوهشگران و شرکت‌های فناور و استارتاپی به شرکت در راستای توسعه برنامه های همکاری‌های فناورانه میان شرکت‌های بزرگ و تیم های فناور،ایجاد بستری متمرکز برای ثبت و انتشار دستاوردهای فناورانه و نوآوری‌های شرکت‌های بزرگ در قالب اخبار نوآوری در پلتفرم به منظور ترویج فرهنگ نوآوری و تقدیر از فعالیت‌های نوآورانه شرکت‌ها، ایجاد بستری متمرکز به منظور ثبت و انتشار آگهی های استخدام و نیازمندی‌های شرکت در زمینه جذب نیروی کار در حوزه فناوری و نوآوری با توجه به دسترسی گسترده مرکز به نیروهای نخبه و دانشجویان ،ایجاد بستری برای معرفی شرکت‌های فناور و استارتاپی فعال در حوزه های مختلف در قالب پلتفرم با هدف معرفی و ارتباط دادن با آن‌ها با شرکت‌های بزرگ کشور اشاره کرد.

اسدی در ادامه گفت: این فعالیت‌ها با همراهی مدیران شرکت‌های بزرگ و نیز بازیگران اصلی اکوسیستم نوآوری کشور، به جریانی بزرگ و پایدار در تقویت ریشه های نوآوری در فضای صنعت و کسب و کار کشور منجر خواهد شد.

وی افزود: تمامی شرکت‌های بزرگ صنعتی می‌توانند با مراجعه به وبگاه پلتفرم نوآوری به آدرس، www.platform.technosharif.ir ضمن کسب اطلاعات کامل تر در رابطه با خدمات قابل ارائه در این پلتفرم، بهره مند گردند.