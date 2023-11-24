به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وِستینک، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌ های بین‌المللی در وین در واکنش به اتهام‌ های واهی اتحادیه اروپا ضدبرنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، از آمریکا و تروییکای اروپایی طرف توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ با ایران (بریتانیا، آلمان و فرانسه) خواست تا به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بازگردند.

نماینده دائم روسیه در سازمان‌ های بین‌المللی در وین در این خصوص گفت: ما از آمریکا و تروییکای اروپایی می خواهیم تا به جای تلاش برای برهم زدن یا مداخله در تعامل ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA)، انرژی خود را بر احیای برجام متمرکز کنند.

میخائیل اولیانوف در ادامه اضافه کرد که این موضوع به نوبه خود شرایط مثبتی را برای گام های متقابل از سوی طرف ایرانی ایجاد می کند.

این در حالیست که «کارل هالگارد» نماینده دایم اتحادیه اروپا نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز چهارشنبه در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر با تکرار ادعاهای ضدایرانی خود نسبت به تداوم پیشرفت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده بود.

وی بدون اشاره به اینکه اقدام‌های غیر قانونی کدام طرف منجر به وضع موجود در اجرای برجام شده است، نسبت به تداوم پیشرفت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد.

این دیپلمات اروپایی با بیان این ادعا که ایران باید برای احیای اعتماد جامعه جهانی، اقدام‌های مشخصی را انجام دهد، مدعی شد: اتحادیه اروپا عمیقاً نگران گزارش‌های متوالی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که شتاب نگران‌کننده‌ای را درباره برنامه هسته‌ای ایران گزارش می‌کند.

وی مدعی شد: اقدام‌های ایران، که هیچ توجیه غیرنظامی معتبری ندارد، خطرهای مرتبط با اشاعه سلاح‌های هسته‌ای بسیار مهمی را به همراه دارد و نگرانی‌های شدیدی را در مورد انگیزه ایران ایجاد می‌کند.

گفتنی است که ایران ۲ سال پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و انفعال طرف‌های اروپایی در عمل به تعهداتشان به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، گام‌هایی را تحت نظارت آژانس برای کاهش تعهداتش برداشت تا توازن در اجرای این توافق را برقرار کند.

جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده است که تدابیر صورت گرفته برگشت پذیر بوده و هرزمان که سایر طرف‌ها به طور کامل به تعهدات‌شان عمل کنند ایران نیز متقابلاً رفتار خواهد کرد.

هالگارد بدون اشاره به اقدام‌های داوطلبانه ایران برای حل‌وفصل مسایل ادعایی پادمانی، مدعی شد: ایران باید به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند تا اجرای توافقنامه پادمانی و همچنین نظارت بر برجام را تسهیل و از برخورد مناسب با بازرسان اطمینان حاصل کند.

لورا هولگیت سفیر و نماینده آمریکا نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین نیز طی سخنانی ادعا کرد که پیشرفت‌های اتمی ایران «هیچ هدف صلح‌آمیز معتبری» را دنبال نمی‌کند!

وی با تکرار ادعاهای پادمانی بی اساس، خواستار همکاری کامل ایران با آژانس شد و افزود: ما از ایران می‌خواهیم که به طور کامل با آژانس همکاری کند. ما مشتاقانه منتظر گزارش‌های بیشتر مدیرکل درباره این موضوعات هستیم.

نشست یک هزار و ششصد و هفتاد و چهارم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با حضور نمایندگان ۳۵ کشور عضو این شورا در وین آغاز به‌کار کرد و تا امروز جمعه ادامه دارد.