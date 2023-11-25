به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، بیست و دومین قسمت از برنامه تلویزیونی «سینماجوان» شنبه ۴ آذر ماه با پخش فیلم کوتاه «بنفشهزار» روانه شبکه مستند میشود.
برنامه «سینماجوان» با محوریت پخش، تحلیل و بررسی فیلمهای کوتاه سینمای ایران و با نگاهی آموزشمحور به این مدیوم از سینما، بهصورت مشترک توسط انجمن سینمای جوانان ایران و شبکه مستند سیما تولید شده است.
نمایش فیلم کوتاه «بنفشهزار» به کارگردانی آبتین سلیمی طاری، بخش اصلی برنامه این هفته «سینماجوان» است و در میز نقد و تحلیل برنامه نیز، عطا مجابی در گفتوگو با رامتین شهبازی به نقد و بررسی این اثر کوتاه میپردازند.
همچنین نازنین چیتساز در گفتوگو با عادل تبریزی درباره حال و هوای این اثر صحبت میکنند.
در خلاصه فیلم «بنفشهزار» آمده است: «عزیز مادر بزرگ ریحان، در آستانه مرگ قرار دارد. ریحان که تنها مونسش، عزیز است بسیار آشفته و پریشان میشود. رحمان پدر ریحان تصمیم میگیرد عزیز را به بهداری روستای دیگری ببرد.»
در بخش دیگری از قسمت بیست و دوم «سینماجوان»، سیدحسن حسینی با جدیدترین شماره از پرونده «ژانرهای سینمایی» مقابل دوربین حاضر میشود و بخش دوم از پرونده خود درباره ژانر ملودرام را مورد بررسی قرار میدهد.
در بخش معرفی فیلم کوتاه، آثار کوتاه ریدلی اسکات مرور شده و فیلم کوتاه «حادثه در پل اول کریک» معرفی میشود.
برنامه «سینماجوان» به تهیهکنندگی فاطمه بوربور و اصغر احمدپور شنبهها ساعت ۲۰ از شبکه مستند سیما پخش میشود و بازپخش آن یکشنبه ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۰ صبح است.
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