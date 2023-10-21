به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین قسمت از برنامه تلویزیونی «سینماجوان» شنبه ۲۹ مهر ماه با پخش فیلم کوتاه «اتاق عقد» روانه شبکه مستند می‌شود. «سینماجوان» با محوریت پخش، تحلیل و بررسی فیلم‌های کوتاه سینمای ایران و با نگاهی آموزش محور به این مدیوم از سینما، به صورت مشترک توسط انجمن سینمای جوانان ایران و شبکه مستند سیما تولید شده است.

نمایش فیلم کوتاه «اتاق عقد» به کارگردانی حسن حبیب‌زاده، بخش اصلی برنامه این هفته «سینماجوان» است و نازنین چیت‌ساز مجری برنامه در گفت‌وگو با کارگردان این فیلم کوتاه درباره تجربیات او برای ساخت این اثر سخن می‌گوید. در میز نقد و تحلیل برنامه نیز، عطا مجابی در گفت‌وگو با رامتین شهبازی به نقد و بررسی این اثر کوتاه می‌پردازند.

فیلم کوتاه «اتاق عقد» داستان بانوی جوانی است که همسرش در خانطومان به شهادت رسیده و حالا بر اثر یک اتفاق، خاطراتشان را در ذهنش مرور می‌کند.

این فیلم کوتاه داستانی فضایی دراماتیک دارد و مجید نوروزی، هستی فرحی و مهری آل آقا بازیگران اصلی این فیلم هستند. همچنین محمدجواد موحد تهیه‌کنندگی آن را برعهده دارد.

در بخش دیگری از قسمت هفدهم «سینماجوان»، سیدحسن حسینی با جدیدترین شماره از پرونده «ژانرهای سینمایی» مقابل دوربین حاضر شده و بخش هفتم از پرونده خود درخصوص ژانر جنایی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

برنامه «سینماجوان» به تهیه‌کنندگی فاطمه بوربور و اصغر احمدپور شنبه‌ها ساعت ۲۰ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود و بازپخش آن یکشنبه ساعت ۱۲ بامداد و ۱۰ صبح است.