همه چیزدرباره قطع درختان کاخ سعدآباد/اطلاع رسانی درستی نشد+تصاویر

خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ هر چند وقت یک بار خبرهایی از گوشه و کنار مجموعه کاخ سعدآباد به گوش میرسد گاهی این خبرها واقعیت دارد و گاهی غلوآمیز به دست مخاطبان ارسال میشود. از آنجا که مردم نیز چندسالی است به حوزه میراث فرهنگی به درک درستی رسیده اند؛ حساسیت زیادی روی اتفاقات این حوزه پیدا کرده اند. از جمله درختان جنگل سعدآباد که نه تنها از لحاظ میراثی مهم هستند بلکه یک بخش سبزی از تهران پر دود محسوب میشوند.
اما بلاهایی که بر سر درختان تهران میافتد؛ موجب میشود تا هر اتفاق کوچک و بزرگی از چشم مردم تهران دور نماند. درختان خیابان ولیعصر نمونه خوبی است برای اینکه یادآوری شود تهران ریههای سبزش را از دست میدهد. کم نبودند درختانی که گناهشان این بود؛ مجتمعهای تجاری پشت سر آنها ساخته شده اند و این درختان اجازه نمیدادند آنها و تبلیغاتشان دیده شوند.
به همین دلیل قطع میشدند و از سر راه تبلیغ سرمایه داران کنار میرفتند. الان هم میتوان این روند را دید که همچنان تعدادی از مراکز تجاری در خیابان ولیعصر و جاهای دیگر در حال ساخت است و درختی رو به روی آنها قرار دارد و باید دید چه زمانی به بهانه مریضی درخت قطع خواهند شد.
مردم شهر تهران نمیتوانند بیماری درختان را تشخیص دهند مگر متخصصان و آنهایی که از بیماری درخت اطلاع دارند. بنابراین همه افراد نمیتوانند باور کنند هر درختی که آنها تا چند روز پیش سالم و سبز میدیدند، حالا یک دفعه به دلیل بیماری قطع شده است.
از طرفی هیچ شفاف سازی درباره قطع درختان نمیشود. تنها اگر فیلم و عکسی منتشر شود، متولیان خود را موظف به پاسخگویی میدانند. درباره درختان سعدآباد نیز همین اتفاق افتاد.
این تصویری است که یکی از سایتها در همان روزهای اول یعنی اواخر آبان منتشر کرد و نوشت که در مجموعه سعدآباد تعداد زیادی از درختان قطع شد. درختانی که به نظر زنده و سرسبز بودند. مدیریت مجموعه سعدآباد برای اقناع افکار عمومی دلایل و چرایی این اتفاق را توضیح دهد.
در این تصاویر که بعداً فیلم آن هم منتشر شد؛ تعدادی از تنه درختان در ماشین باربری قرار دارد و تعدادی هم بریده و روی زمین افتاده است. بعد از این اتفاق، حرف و سخنهای زیادی مطرح شد که برخی تکذیب و برخی تأیید میشد.
همین تصاویر کافی بود تا مردم نسبت به اتفاقاتی که در سعدآباد میافتد، واکنش نشان دهند. اما در پاسخ به این سوالات که دقیقاً در کاخ چه میگذرد و این همه تنه درخت بریده پشت ماشین به چه کار مدیران میآید بیانیهای منتشر شد که در آن نوشته شده بود این خبر توطئه سرقت یک اثر تاریخی بوده و تنها سه اصله درخت قطع شده است.
افراد مختلفی درباره این خبر اظهار نظر کردند. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه کار خلاف در مجموعه سعدآباد این بود که مجوز کمیسیون ماده ۷ را دریافت نکرده بودند، گفته است: سازمان بوستانها هم اگر میخواهد درخت قطع کند باید اجازه بگیرد، چه برسد به مجموعههای دیگر.
امانی عضو شورای شهر تهران هم گفته است که نه تنها سه درخت قطع شده بلکه ۸ درخت هم که مدیران مدعی بودند خشک بوده قطع شده است.
احسان خیراتیان معاون خدمات شهری منطقه یک هم گفته است اینها درختان چنار ۱۵ تا ۳۰ سالهای بوده اند ما نامه زدیم که هر گونه دخل و تصرف به درختان از جمله حذف سرشاخه باید به شهرداری اعلام کرده و پس از کسب مجوز اقدام کنند.
حسین علوی، مدیر کاخ سعدآباد هم در واکنش به همه این صحبتها در صفحه شخصی خود نوشت: صدها میلیون تومان برای درمان و احیا درختان کاخ سعدآباد هزینه کردهایم تا نگهبان طبیعت کمنظیر باشیم. آیا ممکن است کسانی که اینطور عاشقانه جان طبیعت را چون جان خویشتن دانستهاند دشمن درختان همینجا باشند؟ من چیزهایی میدانم که شما حتماً نمیدانید. من از ترسها و نگرانیهایی باخبرم که شما از آنها بیخبرید! چون میهراسند از فاش حقیقت این چنین دست و پا میزنند! به زودی سکوت این پنج ماه را خواهم شکست.
خبرنگار مهر برای پیگیری این موضوع به کاخ سعدآباد رفت و از همان زاویهای که تصاویر گرفته شده بود، دیدن کرد.
این تصویر تنه درختی است که به گفته مدیران کاخ؛ در فضای جنگلی خود به خود به دلیل پوسیدگی شکسته و رها شده و به منظور پاکسازی، جمع آوری شده است.
این عکس دیگری است که مجموعه سعدآباد منتشر کرده و در توضیحش نوشته که سه عدد تنه پوسیده بریده شده در مسیر منتهی به موزه آب برداشته شده است.
اینها تصاویری است که خبرنگار مهر از درختانی که قطع شده اند گرفته است.
این هم تصویری است که از محل قطع همان سه اصله درخت به همراه عکسی که قبلاً منتشر شده بود، گرفته شده است.
تعدادی از تنه درختانی که باقی ماند است در مسیر موزه آب، مسیر دستیابی به موزه ملت و نزدیک به بخش تشریفاتی کاخ قرار دارد. تعدادی دیگر نیز لابه لای درختان دیگر واقع شده است.
بررسی آنچه از درختان سعدآباد باقی مانده، تنها نظر کارشناسی لازم دارد. به همین دلیل یکی از کارشناسان قدیمی فضای سبز کاخ سعدآباد طبق همین تصاویر و توضیحاتی که خبرنگار مهر برای او داد در این باره توضیح داد: درختان سعدآباد قدیمی هستند خیلی از آنها دچار بیماری شده اند. اما واقعیت این است که مجموعه متولیان چه در داخل و چه خارج از کاخ سعدآباد علم آن را ندارند که به این درختان رسیدگی کنند.
وی گفت: درختان سعدآباد به اندازه میراث آن مهم است و به همان اندازه نیاز به رسیدگی دارد ولی این اتفاق نمیافتد چون رسیدگی به درختان سعدآباد هزینه بر است و این هزینهها دیده هم نمیشود.
این کارشناس فضای سبز در سعدآباد گفت: من مدتی است که از کاخ رفته ام اما می دانم در محوطه وسیع جنگل سعدآباد تنههای درخت زیادی است که باید جمع آوری شود. باید همه تنههای خشک جمع آوری شده و از محوطه خارج شود. یک بار برای همیشه باید درختان شمارش، آسیب شناسی و بررسی شوند.
سالها قبل این اتفاق افتاد و حتی بسیاری از آنها شمارش شده و تگ گذاری شدند اما ادامه پیدا نکرد. نمیتوانم بگویم درختانی که بریده شده حتماً همه شأن دچار سوسک چوب خوار بوده اند چون بریدههای خرد شده کنار تنهها نشان میدهد که با دستگاه بریده شدند اما برخی از آنها دچار بیماری بوده اند چون از داخل خالی شده اند. تهی شدن درخت نشان میدهد که درخت بیمار بوده است.
وی با بیان اینکه همیشه راه بدتر را برای شفاف سازی انتخاب میکنیم گفت: من همان زمان هم با مدیران کاخ مشکل داشتم که چرا درباره درختان کاخ شفاف سازی نمیکنید. شما فکر کنید اگر یک کارشناسی همان لحظه که درختان را میخواهند قطع کنند درست توضیح میداد که چرا درختان را قطع میکنند آیا باز هم کسی میگفت چرا؟ مدیران شهرداری گفته اند که مجوز این کار را نداشته اند. اگر نامهای به شهرداری بابت این اتفاق نزده بودند که گنهکار هستند اگر هم نامه را نوشته اند که باید منتشر کنند. چون هر اتفاقی حتی قطع درخت در منزل یک شهروند باید به اطلاع شهرداری رسانده شود وگرنه جریمه خواهد داشت.
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