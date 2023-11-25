به گزارش خبرنگار مهر، «یانگ ون مینگ» رئیس انجمن دوستی چین با سایر ملل در چهاردهمین نشست مشترک سالیانه انجمنهای دوستی ایران و چین با موضوع چشمانداز روابط ایران و چین در هتل پارسیان آزادی تهران در سخنانی، گفت: خیلی خوشحالم در چهاردهمین نشست سالانه انجمنهای دوستی چین و ایران حضور دارم. ابتدا به نمایندگی از انجمن دوستی با کشورهای خارجی خلق چین، بار دیگر به جناب آقای بروجردی به عنوان ریاست دوره جدید انجمن دوستی ایران و چین و تمام اعضا صمیمانه تبریک میگویم.
وی افزود: چین و ایران دو کشور با تمدنهای باستانی هستند، دو تمدن با یکدیگر تبادل و تحصیل متقابل کرده و به دستاوردهایی دست یافتهاند و به صورت مشترک سهم مهمی در توسعه و پیشرفت تمدن بشری داشته اند.
یانگ ون مینگ تاکید کرد: از زمان برقراری روابط دیپلماتیک بین چین و ایران در ۵۲ سال پیش، روابط دو کشور به طور پیوسته توسعه یافته، در برابر تغییرات شرایط بین المللی مقاومت کرده و دوستی سنتی آنها با گذشت زمان محکمتر شده است.
وی ادامه داد: ما به ایران تبریک میگوئیم که پس از عضویت رسمی در سازمان همکاری شانگهای، به پیوستن در سازوکار همکاری بریکس دعوت شده است. چین و ایران به عنوان کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور مهم دارای زبان مشترک و گسترده ای در اجرای چندجانبه گرایی واقعی، حفاظت و ارتقای صلح و ثبات در خاورمیانه، حفاظت از اصول اساسی روابط بین الملل و نظم بین المللی، و حفاظت از منافع مشترک کشورهای در حال توسعه هستند. همکاری چین و ایران به طور فزایندهای فراتر از محدوده دوجانبه است.
رئیس انجمن دوستی چین با سایر ملل گفت: روابط ایران و چین در برابر تغییرات شرایط بین المللی مقاومت کرده و دوستی سنتی آنها با گذشت زمان محکمتر شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، «یانگ ون مینگ» رئیس انجمن دوستی چین با سایر ملل در چهاردهمین نشست مشترک سالیانه انجمنهای دوستی ایران و چین با موضوع چشمانداز روابط ایران و چین در هتل پارسیان آزادی تهران در سخنانی، گفت: خیلی خوشحالم در چهاردهمین نشست سالانه انجمنهای دوستی چین و ایران حضور دارم. ابتدا به نمایندگی از انجمن دوستی با کشورهای خارجی خلق چین، بار دیگر به جناب آقای بروجردی به عنوان ریاست دوره جدید انجمن دوستی ایران و چین و تمام اعضا صمیمانه تبریک میگویم.
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