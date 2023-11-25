به گزارش خبرنگار مهر، «یانگ ون مینگ» رئیس انجمن دوستی چین با سایر ملل در چهاردهمین نشست مشترک سالیانه انجمن‌های دوستی ایران و چین با موضوع چشم‌انداز روابط ایران و چین در هتل پارسیان آزادی تهران در سخنانی، گفت: خیلی خوشحالم در چهاردهمین نشست سالانه انجمن‌های دوستی چین و ایران حضور دارم. ابتدا به نمایندگی از انجمن دوستی با کشورهای خارجی خلق چین، بار دیگر به جناب آقای بروجردی به عنوان ریاست دوره جدید انجمن دوستی ایران و چین و تمام اعضا صمیمانه تبریک می‌گویم.



وی افزود: چین و ایران دو کشور با تمدن‌های باستانی هستند، دو تمدن با یکدیگر تبادل و تحصیل متقابل کرده و به دستاوردهایی دست یافته‌اند و به صورت مشترک سهم مهمی در توسعه و پیشرفت تمدن بشری داشته اند.



یانگ ون مینگ تاکید کرد: از زمان برقراری روابط دیپلماتیک بین چین و ایران در ۵۲ سال پیش، روابط دو کشور به طور پیوسته توسعه یافته، در برابر تغییرات شرایط بین المللی مقاومت کرده و دوستی سنتی آنها با گذشت زمان محکم‌تر شده است.



وی ادامه داد: ما به ایران تبریک می‌گوئیم که پس از عضویت رسمی در سازمان همکاری شانگهای، به پیوستن در سازوکار همکاری بریکس دعوت شده است. چین و ایران به عنوان کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور مهم دارای زبان مشترک و گسترده ای در اجرای چندجانبه گرایی واقعی، حفاظت و ارتقای صلح و ثبات در خاورمیانه، حفاظت از اصول اساسی روابط بین الملل و نظم بین المللی، و حفاظت از منافع مشترک کشورهای در حال توسعه هستند. همکاری چین و ایران به طور فزاینده‌ای فراتر از محدوده دوجانبه است.