به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات شنبه شب در پانزدهمین جشنواره جهادگران علم و فناوری بسیج در بوشهر با بیان اینکه بسیج در تمامی صحنههای بینالملل نقش آفرینی کرده است تصریح کرد: استان بوشهر در تمامی عرصهها به ویژه علم و فناوری در جایگاه بالایی قرار دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر اذعان کرد: دشمنان جمهوری اسلامی با اعمال جنگهای ترکیبی خود میخواستند فتنههای بسیاری را در کشور به سرانجام برسانند اما با بصیرت جامعه اسلامی، تمامی آن فتنهها خنثی شد.
پورات در پایان این جشنواره خاطرنشان کرد: شایسته است مسئولین اجرایی نسبت به حمایت از پژوهشگران و نوآوران اهتمام بسیار ویژهای داشته باشند.
در پایان این جشنواره از نمایندگان دانشگاههای استان، نخبگان و فرهیختگان و برخی از فرماندهان پایگا ه های مقاومت بسیج اسوه و نمونه در استان بوشهر تجلیل به عمل آمد.
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