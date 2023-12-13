به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان کارشناس مذهبی به مناسبت ایام فاطمه در حسینیه همدانی‌ها گفت: یکی از مسائلی که در قرآن مطرح می‌شود ارزش مؤمن است. آیه‌ای که این مساله را بیان کرده در پایان سوره بی نه است. این مساله مطرح درباره مؤمن، قلب اوست، اینکه به کجا وصل بوده و حرم چه مسائلی است.

وی با بیان اینکه قلب مؤمن در کمال پاکی قرار دارد اظهار داشت: آلودگی‌های قلب ناشی از رذائل خلاقی است که بخشی از آن در قرآن با عنوان حرص، کینه، حسد، بخل و … مطرح می‌شود. کسی که قلبش از این آلودگی‌ها پاک شود قلبش مطلع الفجر ارزش‌های الهیه می‌شود.

انصاریان ادامه داد: در آیات و روایات عمل مؤمن و توجه خدا به مؤمن مطرح است. عمل مؤمن خیرالعمل است و فرقی نمی‌کند عبادت واجب و یا مستحب و یا فعالیت‌های روزانه‌اش باشد.

این کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه قیامت مؤمن بسیار موضوع شیرینی است گفت: بخشی از آیات قیامت در چند جز پایانی قرآن بیان شده است. در سوره یس آمده وقتی قبرها که شکافته می‌شود و در جا جسم به روح بر می‌گردد و با همان شکلی که در دنیا داشته وارد قیامت می‌شود و با سرعت به سمت پروردگارشان حرکت می‌کنند. وقتی مؤمن وارد محشر می‌شود فرشتگان به زیارت آنان می آیند و اولین حرفی که ملائکه به مؤمنان می‌گویند سلام علیکم است. این سلام علیکم یک خبر بسیار مهم و لذت بخش و نورانی برای مؤمنان است.

وی ادامه داد: در قیامت چه خبری است؟ این سلام علیکم به این معنا است که شما مؤمنان در امنیت کامل الهی قرار دارید اگر اطرافتان هم گناهکاران وجود داشتند و یا آتش بود شما در امنیت خواهید بود در یک آیه آمده یک نفر از شما نیست مگر اینکه برود داخل جهنم؛ این ورود بر خداوند واجب است.

انصاریان با بیان اینکه صراط به معنای راه است عنوان کرد: پروردگار ذره‌ای اجازه نمی‌دهد شعله جهنم وارد دنیا شود. پیامبر وقتی سوره واقعه را در مسجد برای اعراب خواندند فرمودند دوزخیان بخواهند و نخواهند وارد دوزخ می‌شوند و از زقوم باید بخورند تا معده آنان از آن پر شود. آنان هرگز نمی‌توانند بگویند کافی است؛ در همان هنگام یک نفر از پای منبر پیامبر بلند شد و گفت پیامبر من نمی‌فهمم زقوم چیست حضرت در پاسخ برای اینکه مردم بفهمند فرمودند ای سوال کننده! زقوم یک چیزی است که اگر یک قطره از آن در همه اقیانوس‌های زمین ریخته شود تمام موجودات اقیانوس‌ها در جا می‌میرند.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: خداوند هرگز اجازه نمی‌دهد آتش دوزخ خودش را در دنیا نشان دهد. امام علی می‌گوید اگر آتش دوزخ وارد دنیا شود همه آسمان‌ها و زمین در جا نابود می‌شود و نمی‌توانند با این آتش مقابله کنند. حالا باید این بدن ۷۰ الی ۱۰۰ کیلویی را تصور کنیم در جهنم چه می‌شود.

وی در ادامه عنوان کرد: انسان گرگ تر از گرگی مانند اسرائیل را که یقیناً در داخل جهنم جای می‌گیرد چنین انسانی در جهنم نمی میرد بلکه زنده می‌ماند و تا ابد زجر می‌کشد. این بلایی که در این مدت کوتاه بر سر ۱۷ هزار مردم مظلوم آوردند و در آتش سوزاندند و قطعه قطعه کردند آیا می‌تواند در برابر یک قطره از زقوم تاب بیاورد؟ خدا می‌فرماید من بر خودم واجب کردم درون جهنم مرد و زن را حرکت دهم تا از مسیر جهنم حرکت کنند وقتی همه وارد جهنم شدند آنانی که در دنیا اهل تقوا و خودداری از گناه بودند از دوزخ بیرون و ما بقی در دوزخ باقی می‌مانند. همین جهنم یک نخ و موی مؤمن را نمی سوازند و یک روز قیامت برابر با ۵۰ هزار سال دنیا است.

*نازنین شیخ صراف