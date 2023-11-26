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۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۵۸

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان:

برخورد پیکان وانت و پژو پارس در اصفهان ۳ فوتی و ۳ مصدوم داشت

برخورد پیکان وانت و پژو پارس در اصفهان ۳ فوتی و ۳ مصدوم داشت

اصفهان - سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مرگ ۳ نفر و مصدومیت ۳ نفر دیگر در تصادف رخ به رخ وانت پیکان و پژو پارس در جاده کلیشاد خبر داد.

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه ویژه ترافیکی ساعت ۱۵ و یک دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی افزود: در این حادثه ۲ خودروی وانت پیکان و پژو در جاده کلیشاد به سمت سامان بعد از پیچ فتح آباد برخورد کرده‌اند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به مصدومیت ۳ نفر شامل شیرخوار یک هفته، کودک دختر ۴ ساله و خانم ۳۰ ساله در این حادثه ابراز کرد: ۳ نفر شامل آقا ۴۰ ساله و ۲ نفر خانم ۶۰و۵۰ ساله نیز در این حادثه جان باختند.

وی با اشاره به اعزام ۲ واحد امدادی آمبولانس اورژانس ۱۱۵ گفت: مصدومان این حادثه به بیمارستان شهید کاشانی شهرکرد منتقل شدند.

کد مطلب 5950665

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