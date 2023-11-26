راهیابی آثار ۸ خبرنگار به بخش مسابقه جشنواره تلویزیونی مستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، آثار راه یافته به بخش مسابقه مستندنگاری هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند مشخص شدند.

داوران بخش مستندنگاری هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند متشکل از داوود نعمتی انارکی، داوود امیریان و زهرا زواریان از میان آثار دریافتی، ۱۰ اثر را برای حضور در بخش مسابقه این رویداد برگزیدند.

این آثار عبارتند از «خانه آرزو» نوشته مجتبی اسماعیل زاد، «چادر سیاهم کفنت شد» نوشته حنان سالمی، «لاک تراشان، ۱۰۰ کیلومتر» اثری از راضیه عباسی، «چهل بازه، نخستین رودخانه خصوصی کشور می‌شود؟» نوشته لیلا مرگن، ۲ اثر «وقتی آینه‌ها دروغ می‌گویند» و «دریا همیشه آبی نیست» نوشته پروین بهمنی، «زندگی جاری می‌شود» نوشته نرگس خانعلی‌زاده، ۲ اثر «کاری نکنید سگ‌های ولگرد ناراحت شوند» و «رویاهایی که در محرومیت غرق می‌شوند» نوشته مریم خباز و «گذر به تاریخ خفته در غرب تهران» اثری از سپیده اشرفی.

برگزیدگان نهایی بخش «مستندنگاری» در اختتامیه جشنواره تلویزیونی مستند که به زودی برگزار می‌شود، معرفی شده و از آنها تجلیل می‌شود.

هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند در بخش‌های «فیلم مستند»، «مجموعه مستند»، «عکس مستند» و «مستندنگاری» به‌دبیری یاسر فریادرس برگزار می‌شود.