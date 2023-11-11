دوراهی سخت قصه «حواست هست»/ مستندی که نگاه متفاوتی به کرونا دارد

معصومه ذبیحی کارگردان مستند «حواست هست» که در قالب هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند از شبکه مستند سیما روی آنتن رفت، درباره خط اصلی فیلم به خبرنگار مهر گفت: این مستند در سال دوم همهگیری کرونا یعنی سال ۱۳۹۹ ساخته شد و نگاهی کاملاً متفاوت به این اتفاق مهم دارد. خط اصلی فیلم، داستان ۲ پزشک است که از همان روزهای نخستین همهگیری کرونا اعلام آمادگی کرده و وارد بخش عفونی بیمارستان میشوند. یکی از این سوژهها پزشک بیمارستان امام خمینی است و دیگری نیز در بیمارستان یاس مشغول فعالیت است اما از اول اسفند سال ۱۳۹۸ وارد بخش کووید میشوند.
وی اضافه کرد: در این مستند به تأثیرات و ماجراهایی که این ۲ پزشک در دوران داوطلب شدن در زمان کرونا با آنها مواجه می شوند، پرداختیم. یکی از این سوژهها در حوزه پزشکی و حرفه خود یک آزمون تخصصی دارد اما به دلیل تصمیمی که برای کار در زمان کرونا میگیرد، امتحان نمیدهد و یک سال از آزمون عقب میافتد. این یک سال هم ماجراهایی برایش پیش می آورد که در مستند می بینید. سوژه دیگر نیز نزدیک به ۸۰ تا ۹۰ روز در بیمارستان مستقر است و به گفته خودش یکی از متفاوتترین دوران زندگیاش را تجربه کرده است.
ذبیحی درباره اینکه این مستند چه موضوع جدیدی را درباره این بیماری به تصویر کشیده است، عنوان کرد: تاکنون مستندهای زیادی درباره کرونا ساخته شده است و عمده آنها نگاهشان به کرونا به عنوان یک بیماری و همهگیری خطرناک است اما نگاه این مستند، کلانتر است و در آن کرونا را به عنوان یک بحران دستهجمعی دیدهایم. این مستند روایت آدمهایی است که در بحرانها دست به تصمیمات سخت میزنند. در روزهای همهگیری کرونا که همه ترجیح میدادند در خانه بمانند، آنها به مکانی رفتند که خطرناکترین محل بحران بود. بنابراین میتوان گفت حتماً در بحرانهای دیگر نیز افرادی هستند که جانشان را به خطر میاندازند تا بقیه در آسایش باشند.
این مستندساز درباره سختیهای ساخت مستند خود یادآور شد: روزهای فیلمبرداری برای ما بسیار سخت بود، چرا که اولاً به سختی اجازه تصویربرداری در بخش کوویید را میدادند و علاوه بر این، ساعات بسیار کمی را هم در بیمارستان اجازه تصویربرداری داشتیم. البته این موضوع نیز طبیعی بود و روزهای عجیب و غریبی را پشت سر میگذاشتیم، بیشتر مستند همراهی با خود سوژهها و شنیدن حرفهای آنان است که وارد محل کارشان شدهایم.
عوامل تولید این مستند ۳۶ دقیقهای عبارتند از تهیهکننده و کارگردان: معصومه ذبیحی، تدوین: مرتضی موحدی، فیلمبردار: محمد سلیمانیان و صداگذار: سعید بابایی.
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