به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره تلویزیونی مستند، عکاسان راه‌یافته به بخش «تک‌عکس» و «مجموعه عکس» هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند معرفی شدند.

در بخش «تک عکس»، ۷۷۳ فریم عکس از ۱۷۴ عکاس به دبیرخانه جشنواره تلویزیونی مستند رسید که با نظر هیات داوران، ۲۷ تک عکس از ۲۴ عکاس به بخش مسابقه راه پیدا کردند. اسامی عکاسان راه‌یافته به بخش مسابقه تک عکس بدین شرح اعلام می‌شود:

احمد امیراحمدی، احمدرضا مختاری‌فر، امید مهاجر، امیر قادری، امیر عنایتی، امید رحمانی، بهناز نصرتی، جمشید فرجوند فردا، حمیدرضا مجیدی، خلیل صحراگرد، زهرا بیراتی، عرفان سامان‌فر، علی‌اصغر یوسفی، علی سوته، علی نوجوان، فاخته جلایرنژاد، مجتبی اسماعیل‌زاد، مجید حجتی، محمد رضایی (۲ اثر)، محمد سلطانی مجاوری (۲ اثر)، محمد عطایی محمدی، مریم آل مؤمن دهکردی، مهدی ایمانی و یاسر محمدخانی (۲ اثر)

در بخش «مجموعه عکس» نیز از میان ۱۲۵ اثر مجموعه عکس ارسال شده از ۷۱ عکاس، ۱۷ مجموعه عکس از ۱۵ عکاس به بخش مسابقه رسیدند که اسامی آن‌ها اعلام می‌شود:

احمد تاجی با مجموعه عکس «حنا بندان»، امین رحمانی با مجموعه عکس‌های «الفبای کوهستان» و «عزاداران اهل سنت»، امین نظری با مجموعه عکس «نغمه‌های وصل»، پژمان مولایی با مجموعه عکس «معدن سنگ و نارچ»، حسین ساکی با مجموعه عکس «می‌خواهم زنده بمانم»، زهرا استاد زاده با مجموعه عکس «عاشیق سلیمان»، سیدمتین هاشمی با مجموعه عکس «لوچو»، عرفان سامان‌فر با مجموعه عکس «در خطر انقراض»، علی‌اصغر یوسفی با مجموعه عکس «بی‌خانمان‌ها»، مجتبی حیدری با مجموعه عکس «آرزوهای مرده و من زنده برگشتم»، مجید حجتی با مجموعه عکس «سفید، اما خاکستری»، محمد آهنگر با مجموعه عکس «آبادان روایت همدلی»، محمد رضایی با مجموعه عکس «جواهر کوهستان»، محمد عطایی محمدی با مجموعه عکس «اینجا روزی دریا بود» و مصطفی حسن‌زاده با مجموعه عکس «کورس».

آثار منتخب بخش «عکس» در قالب یک نمایشگاه مجازی روی سایت جشنواره بارگذاری شده و مخاطبان ضمن بازدید از این نمایشگاه مجازی می‌توانند به آنها رأی بدهند تا بهترین «تک عکس» و «مجموعه عکس» با آرای مردمی انتخاب شود.

حسن غفاری، سعید فرجی و مریم کامیاب داوران بخش عکس هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند هستند. هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند در بخش‌های «فیلم مستند»، «مجموعه مستند»، «عکس مستند» و «مستندنگاری»، به‌ دبیری یاسر فریادرس برگزار می‌شود.