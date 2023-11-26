به گزارش خبرگزاری مهر، رضامراد صحرایی همزمان با روز بسیج، با سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین دیدار کرد.
در این دیدار که تعدادی از اعضای شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش نیز حضور داشتند، صحرایی، ضمن تبریک هفته بسیج گفت: در روزگاری زندگی میکنیم که شجره طیبه انقلاباسلامی یک تکانه بسیار شدید در تاریخ معاصر بود؛ اگرچه برخی از اندیشمندان در دنیای غرب درک کردند که اتفاق بزرگی در راه است و هر چه توانستند در یک دوره قریب به چهل و چند ساله کوشیدند که نگذارند این شجره طیبه ریشه بدواند و اثر آن در جاهای دیگر گسترش پیدا کند، اما به فضل الهی و به حکمت و تقدیر او در همهی کارشکنیها ناموفق بودند.
وی افزود: امروز دنیا پارادایم موجود خود را در شکست کامل دیده و هرگز باور نمیکرد که لیبرال دموکراسی که همه دنیا را به آن پیوند زده بود و احساس میکرد که حتماً دنیا با این رویکرد اداره خواهد شد به این زودی به چالش کشیده و بحرانی شود و در شرایطی که رویکرد بدیلی نیز ندارد، به رویکرد مردم سالاری دینی مردمپایه که تجلی آن در ایران اسلامی است و در همه جای دنیا دارد به عنوان یک رویکرد بدیل و جایگزین برای اداره امور نگاه میشود، این همان پیام امام و صدور انقلاب است که از این تفکر ناب برگرفته شده است.
وزیر آموزش و پرورش گفت: در چنین وضعیتی بسیج و تفکر بسیجی به مثابه یک محور برای وصل مجاهدان عالم است فارغ از آنکه مسلمان باشد یا نباشد. امروز هر کسی که آزاده است این تفکر را به جان میپسندد و آن را در مسیر فطرت الهی میداند.
صحرایی تاکید کرد: این تفکر هر جا رفته ثمره آن چشمگیر بوده و کشورهای دیگری هم که به دنبال یک پیشرفت و تغییر در امور خودشان هستند به این تفکر چنگزدند و این مکتب را دنبال کردند.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش بهعنوان دستگاهی که مسیر پیشرفت کشور از آن عبور میکند از جمله دستگاههایی است که تفکر بسیجی بیش از هر جای دیگری در آن نهادینه شده و جای کاشتن این تفکر که ضامن پیشرفت آینده کشور است، همین مدرسهها است.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: دانش آموزان، مجاهدت، از خودگذشتگی، ایثار، امید، ایمان، خودباوری، اراده و اعتماد به نفس را از این تفکر اخذ کرده و میآموزند و امیداست برای آیندهی کشور نقشآفرینی جدی کنند.
صحرایی ادامه داد: امروز بخش قابل توجهی از کار پرورشی و تربیتی ما توسط بسیج انجام میشود.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه همه اعضای وزارت آموزش و پرورش از بسیجی بودن خشنود و مفتخر هستند و این را توشهای برای آخرت خود میدانند، تصریح کرد: به توفیق الهی این تفکر در وجود همه زنده بماند و از خدا خواستیم تا لحظهای که زنده هستیم از تفکر بسیجی راه بسیجیمنش، روش و نگرش بسیجی فاصله نگیریم.
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