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۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۹:۴۴

صحرایی:

بخش قابل توجهی از کار پرورشی و تربیتی ما توسط بسیج انجام می‌شود

بخش قابل توجهی از کار پرورشی و تربیتی ما توسط بسیج انجام می‌شود

وزیر آموزش و پرورش گفت: امروز بخش قابل توجهی از کار پرورشی و تربیتی ما توسط بسیج انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضامراد صحرایی همزمان با روز بسیج، با سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین دیدار کرد.

در این دیدار که تعدادی از اعضای شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش نیز حضور داشتند، صحرایی، ضمن تبریک هفته بسیج گفت: در روزگاری زندگی می‌کنیم که شجره طیبه انقلاب‌اسلامی یک تکانه بسیار شدید در تاریخ معاصر بود؛ اگرچه برخی از اندیشمندان در دنیای غرب درک کردند که اتفاق بزرگی در راه است و هر چه توانستند در یک دوره قریب به چهل و چند ساله کوشیدند که نگذارند این شجره طیبه ریشه بدواند و اثر آن در جاهای دیگر گسترش پیدا کند، اما به فضل الهی و به حکمت و تقدیر او در همه‌ی کارشکنی‌ها ناموفق بودند.

وی افزود: امروز دنیا پارادایم موجود خود را در شکست کامل دیده و هرگز باور نمی‌کرد که لیبرال دموکراسی که همه دنیا را به آن پیوند زده بود و احساس می‌کرد که حتماً دنیا با این رویکرد اداره خواهد شد به این زودی به چالش کشیده و بحرانی شود و در شرایطی که رویکرد بدیلی نیز ندارد، به رویکرد مردم سالاری دینی مردم‌پایه که تجلی آن در ایران اسلامی است و در همه جای دنیا دارد به عنوان یک رویکرد بدیل و جایگزین برای اداره امور نگاه می‌شود، این همان پیام امام و صدور انقلاب است که از این تفکر ناب برگرفته شده است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در چنین وضعیتی بسیج و تفکر بسیجی به مثابه یک محور برای وصل مجاهدان عالم است فارغ از آنکه مسلمان باشد یا نباشد. امروز هر کسی که آزاده است این تفکر را به جان می‌پسندد و آن را در مسیر فطرت الهی می‌داند.

صحرایی تاکید کرد: این تفکر هر جا رفته ثمره آن چشمگیر بوده و کشورهای دیگری هم که به دنبال یک پیشرفت و تغییر در امور خودشان هستند به این تفکر چنگ‌زدند و این مکتب را دنبال کردند.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش به‌عنوان دستگاهی که مسیر پیشرفت کشور از آن عبور می‌کند از جمله دستگاه‌هایی است که تفکر بسیجی بیش از هر جای دیگری در آن نهادینه شده و جای کاشتن این تفکر که ضامن پیشرفت آینده کشور است، همین مدرسه‌ها است.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: دانش آموزان، مجاهدت، از خودگذشتگی، ایثار، امید، ایمان، خودباوری، اراده و اعتماد به نفس را از این تفکر اخذ کرده و می‌آموزند و امیداست برای آینده‌ی کشور نقش‌آفرینی جدی کنند.

صحرایی ادامه داد: امروز بخش قابل توجهی از کار پرورشی و تربیتی ما توسط بسیج انجام می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه همه اعضای وزارت آموزش و پرورش از بسیجی بودن خشنود و مفتخر هستند و این را توشه‌ای برای آخرت خود می‌دانند، تصریح کرد: به توفیق الهی این تفکر در وجود همه زنده بماند و از خدا خواستیم تا لحظه‌ای که زنده هستیم از تفکر بسیجی راه بسیجی‌منش، روش و نگرش بسیجی فاصله نگیریم.

کد مطلب 5950751
علی قدمی

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۷:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      5 1
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      خوردن حق الناس میدونید که چقدر حکم منفی دارد و بنا به فرمایش قران کریم چرا آنچه را که میگویید عمل نمی کنید دین خود را نسبت به بازنشسته های فرهنگی ادا کنید تا حق الناس مشمول شما نشود
    • ناشناس IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      0 0
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      خوب آقای وزیر الان وضع تبدیل وضعیت این بسیجی ها چگونه است سرباز معلمان و..؟با حرف خالی که نمیشه

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