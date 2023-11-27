خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در حالی که آتش بس غزه وارد آخرین روز خود شده است اشغالگران صهیونیست مانند سه روز گذشته به مناطق مختلف کرانه باختری یورش برده و تعداد زیادی از جوانان فلسطینی را بی دلیل بازداشت کردند.
عضو ارشد حماس از احتمال تمدید آتشبس خبر داد
عضو ارشد حماس از احتمال تمدید آتشبس موقت در غزه به مدت یک روز دیگر در ازای آزادی ۱۰ اسیر صهیونیست خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک «اسامه حمدان» عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس امروز دوشنبه طی سخنانی اعلام کرد که ممکن است در ازای آزادی ۱۰ اسیر صهیونیست دیگر، آتشبس موقت در غزه به مدت یک روز تمدید شود.
این عضو ارشد حماس افزود: اگر حماس یا گردانهای قسام (شاخه نظامی جنبش حماس) از وجود اسیران دیگر آگاه شوند، به ازای آزادی هر ۱۰ نفر از آنها آتشبس به مدت یک روز تمدید خواهد شد.
حمدان تاکید کرد که تمدید آتشبس به تعداد اسیرانی که آزاد میشوند وابسته خواهد بود.
منابع مصری: تمدید مهلت آتش بس در غزه نزدیک است
در شرایطی که منابع موثق مصری از نزدیک بودن زمان تمدید مهلت آتش بس در غزه سخن گفته اند، سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی در اظهاراتی به طور تلویحی از تمایل تل آویو به تمدید آتش بس سخن گفت.
منابع مصری به نقل از مذاکره کنندگان این کشور، از نزدیک بودن تمدید مهلت آتش بس در غزه و آزادی شمار بیشتری از اسرای فلسطینی در ازای اسرای صهیونیست خبر دادند.
این منابع اعلام کردند که در شرایط کنونی مذاکره کنندگان درباره برخی اختلافات درباره تمدید مهلت آتش بس و فهرست اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند، در حال گفت و گو هستند.
کابینه رژیم صهیونیستی تلویحا خواستار تمدید آتش بس در غزه شد
سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه در اظهاراتی مطبوعاتی تاکید کرد: در صورتی که ۱۰ گروگان دیگر (اسیر) آزاد شود ، یک روز دیگر به آتش بس در غزه اضافه میشود.
وی افزود: در شرایط کنونی ۱۸۴ اسرائیلی همچنان در بازداشت حماس در غزه هستند.
سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی همچنین گفت که به خانوادههای ۳۹۲ نظامی این رژیم که ۷ اکتبر کشته شدهاند، اطلاع دادهاند.
وی در عین حال خواستار اعمال فشار بر حماس برای آزادی اسرای اسرائیلی در اختیار مقاومت شد.
ناتو خواستار تمدید آتشبس موقت در غزه شد
دبیرکل ناتو خواستار تمدید توافق «وقفه بشردوستانه» در نوار غزه شد.
ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز دوشنبه در سخنانی خواستار تمدید آتش بس موقت در غزه شد.
دبیرکل ناتو در جمع خبرنگاران در ستاد این سازمان در شهر بروکسل پایتخت بلژیک، خواستار تمدید توافق «وقفه بشردوستانه» بین حماس و اشغالگران قدس شد.
وی در این کنفرانس خبری جهت اطلاع رسانی در مورد چارچوب نشست پیش روی وزرای خارجه این سازمان نظامی که در ۲۸ الی ۲۹ نوامبر برگزار می شود، گفت: وقفه بشردوستانه امکان آزادی اسرا و ارسال کمک های بشردوستانه را فراهم می کند. طرف ها را به تمدید این روند فرا می خوانم.
اذعان رسانههای صهیونیستی به خوشرفتاری مقاومت فلسطین با اسرا
رسانههای رژیم صهیونیستی اذعان کردند که نیروهای مقاومت اسلامی فلسطین رفتار خوبی با اسرای اسرائیلی داشته و آنها را مورد شکنجه و توهین قرار ندادهاند.
رسانههای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که روایت اسرای اسرائیلی که اخیراً از دست نیروهای مقاومت اسلامی فلسطین آزاد شدهاند، نشان میدهد که جنبش حماس رفتار خوبی با آنها داشته و آنها به هیچ وجه مورد خشونت یا توهین قرار نگرفتهاند. این روایت، با اظهارات پیرزن اسرائیلی که نیروهای حماس او را در پایان اکتبر گذشته آزاد کردند، تطابق دارد.
ألون بن دیوید خبرنگار نظامی شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی در این رابطه میگوید که با برخی اسرای آزاد شده تماس گرفته و آنها گفتهاند که عناصر حماس تمامی اسرای مربوط به هر شهرک را در کنار هم جمع کرده بودند تا آنها احساس راحتی بیشتری داشته باشند.
جدیدترین موضعگیری «کاخسفید» درباره تمدید آتشبس در غزه و اسرای آمریکایی
سخنگوی شورای امنیت ملی کاخسفید امروز در مصاحبه با دو رسانه کشورش از موافقت اشغالگران قدس با تمدید آتشبس در نوار غزه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جان کربی» سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا امروز دوشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی ان ان در اظهاراتی عوام فریبانه مدعی شد: امیدواریم حماس با تمدید آتش بس موافقت کند تا بتوانیم اسرای بیشتری را مبادله کنیم!
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در این خصوص مدعی شد: اسرائیلی ها موافقت کردند که برای آزادی اسرای بیشتر و اجازه ورود کمکهای بیشتر به توقف جنگ ادامه دهند! رییس جمهور «بایدن» شخصا در همه فرایند توافق مبادله اسرا نقش داشت!
این مقام آمریکایی در مصاحبه دیگری با شبکه تلویزیونی اِی بی سی نیوز در همین ارتباط گفت: ما تعداد واقعی اسرا را نمی دانیم و انتظار داریم ۲۰۰ یا تعداد بیشتری اسیر وجود داشته باشند. همه اسرا در دست حماس نیستند؛ بلکه گروه های دیگری نیز برخی از آنها را در اختیار دارند. مسئولیت پیگیری وضعیت همه اسرا برعهده حماس است.
«جان کربی» اضافه کرد: معتقدیم تعداد آمریکایی هایی که در میان اسرا در غزه باقی مانده اند بین ۷ تا ۱۰ نفر است. حماس همچنین گفت که علاقه مند به ادامه توافق آتش بس در غزه است و در این صورت باید روزانه ۱۰ اسیر را آزاد کند. ما می خواهیم آتش بس موقت طولانی تر شود تا زمانی که بتوانیم همه اسرا را آزاد کنیم.
نقض چندباره آتشبس توسط صهیونیستها
منابع فلسطینی از ادامه نقض آتش بس موقت در غزه از سوی رژیم صهیونیستی خبر می دهند.
منابع فلسطینی اعلام کردند که نظامیان اشغالگر اسرائیلی برای چندمین بار طی روزهای اخیر آتشبس موقت در غزه را نقص کرده و به سمت خانههای فلسطینیان در شرق اردوگاه المغازی تیراندازی کردند.
در تحولی دیگر، مدیر کل بیمارستانهای نوار غزه امروز تاکید کرد: تا این لحظه هیچ سوختی به بیمارستانهای شمال نوار غزه نرسیده است.
وی از طرف های مرتبط با توافق آتش بس موقت خواست که به سرعت مقدمات انتقال سوخت به بیمارستان های شمال غزه را فراهم کنند.
کمبود کمکهای بشردوستانه در غزه
«محمد زقوت» مدیرکل بیمارستانهای نوار غزه در گفتگو با الجزیره تاکید کرد: تاکنون هیچ محموله سوختی به بیمارستانهای شمال نوار غزه نرسیده است.
وی در ادامه افزود: تعداد زخمیهایی که هر روز از گذرگاه رفح عبور میکنند کمتر از ۲۰ نفر است. هیچ بیمارستانی در نوار غزه نیست که توسط اشغالگران صهیونیست بمباران نشده باشد.
وزارت بهداشت غزه نیز اعلام کرد: از تمام کادرهای پزشکی میخواهیم فوراً به بیمارستان کمال عدوان واقع در شمال نوار غزه ملحق شوند.
خبرنگار شبکه فلسطین الیوم نیز گزارش داد: کمکهای پزشکی که وارد نوار غزه شده است نیازهای فاجعه انسانی در این باریکه را پاسخ نمیدهد.
وی در ادامه افزود: تعداد بسیار کمی کالا و تجهیزات پزشکی به دست شهروندان فلسطینی در پناهگاهها رسیده است. دهها هزار تن از مردم نوار غزه در برابر محلهای توزیع گاز و بنزین میخوابند تا نوبتشان برسد.
بزرگترین تظاهرات کاناداییها در حمایت از فلسطین و اهالی غزه
هزاران نفر در اتاوا پایتخت کانادا، در حمایت از غزه دست به تظاهرات زده و خواستار توقف فوری جنگ علیه مردم این منطقه شدند.
شبکه CBC News اعلام کرد که این تظاهرات مقابل ساختمان پارلمان کانادا برگزار شد و شرکت کنندگان خواستار توقف فوری جنگ در غزه شدند.
تظاهرات کنندگان همچنین با سردادن شعارهایی خواستار آزادی و استقلال فلسطین و توقف نسلکشی فلسطینیان در غزه شدند.
این تظاهرات بزرگترین تظاهرات حمایت از غزه در کانادا از آغاز جنگ در این منطقه است.
رسانههای صهیونیستی اذعان کردند؛ حماس شکست نخورده است/ قدرت فلسطینیها برابر نظامیان اسرائیلی
رسانه های عبری زبان اذعان کردند: جنبش حماس موفق شده نشان دهد که در شمال نوار غزه شکست نخورده است.
این رسانه ها گزارش دادند: حماس موفق شده است قدرت خود را در اعزام نیروهایش به شمال غزه با وجود استقرار نظامیان اسرائیلی در این مناطق نشان دهد.
رسانه های صهیونیستی اذعان کردند: یحیی السنوار(رییس جنبش حماس در غزه) بلای جان اسرائیلی ها شده است.
روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» نیز روز گذشته به بررسی اقدام گردانهای القسام در تعویق آزادی گروه دوم اسرای صهیونیستی پرداخت و نوشت این اقدام در چارچوب جنگ روانی موفق رییس حماس در نوار غزه علیه جامعه صهیونیستی انجام شد.
روزنامه عبری «یدیعوت آحارونت» نیزطی گزارشی با اذعان به اینکه ابتکار عمل تحولات غزه هم اکنون در دست مقاومت فلسطین قرار داد، کابینه جنگ تلآویو را «تسلیمشده» و «بیمسئولیت» توصیف کرد.
نیویورک تایمز: اسرائیل بمبهای یک تُنی بر سر مردم غزه ریخته است
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مسئول آمریکایی نوشت: ۹۰ درصد از بمبهایی که اسرائیلیها علیه غزه استفاده کردند با ماهوارهها جهت یابی میشدند. برخی از این بمبها یک تُن وزن داشتند.
دفتر رسانهای دولت حماس در نوار غزه روز یکشنبه اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر تاکنون ۴۰ هزار تن مواد منفجره را با هدف غیرقابل سکونت کردن این باریکه، بر سر مردم فلسطین انداخته است.
سلامه معروف، رئیس دفتر رسانهای حماس در سومین روز آتشبس موقت بین تل آویو و این جنبش که از صبح جمعه اجرایی شد، بیانیهای منتشر کرد.
معروف در این بیانیه آورده است: نیروهای اشغالگر صهیونیست ۴۰ هزار تن مواد منفجره از آغاز جنگ بر روی نوار غزه انداخته اند که تاکنون هیچ اشارهای به آن در رسانههای جمعی در سطح بینالملل نشده است.
پرواز جنگندههای رژیم صهیونیستی بر فراز غزه
در حالی که امروز آخرین روز از توافق آتش بس چهار روزه میان رژیم صهیونیستی و جنبش حماس به شمار میرود خبرنگار الجزیره از پرواز جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی بر فراز ۲ شهر رفح و خانیونس واقع در جنوب نوار غزه خبر میدهد.
هنوز آتش بس موقت میان دو طرف وارد چهارمین روز خود نشده که این جنگندهها طی بامداد امروز بر فراز رفح و خانیونس به پرواز درآمدند.
از سوی دیگر آتش بس در غزه و توقف حملات هوایی، دریایی و زمینی ارتش رژیم صهیونیستی علیه این باریکه باعث شد شرایط برای انعکاس و انتشار تصاویر ویرانیهای برجای مانده از تجاوزات رژیم صهیونیستی مهیا شود.
خبرنگاران و عکاسان خبری با استفاده از این فرصت تلاش کردند تصاویر مربوط به حجم گسترده ویرانیها و خرابیهای برجای مانده از حملات را به جهانیان نشان دهند.
۲۱ زخمی در حمله اشغالگران به خانوادههای اسرای فلسطینی
هلال احمر فلسطین اعلام کرد که در جریان حمله عناصر رژیم صهیونیستی به تجمع خانوادههای اسرای فلسطینی خارج از زندان نظامی عوفر واقع در غرب شهر رام الله در کرانه باختری دست کم ۲۱ فلسطینی زخمی و مصدوم شدند.
این نهاد فلسطینی تاکید کرد که خانوادههای فلسطینی در انتظار آزادی گروه جدیدی از کودکان و نوجوانان اسیر شده از زندان رژیم صهیونیستی در چارچوب توافق میان تل آویو و حماس بودند که با حمله عناصر این رژیم رو به رو شدند.
نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت فلسطینیهای مذکور گلولههای واقعی شلیک کرده و به صورت گسترده از گاز اشک آور استفاده کردند.
هلال احمر فلسطین اعلام کرد که هفت فلسطینی بر اثر شلیک گلوله از سمت نظامیان صهیونیست مقابل زندان عوفر زخمی شده و چهار فلسطینی نیز با گلولههای ساچمهای و ۱۰ تن دیگر نیز با گاز اشک آور مصدوم شدهاند.
۶۳ کودک فلسطینی نیز از یک ساختمان نزدیک به منطقهای که اشغالگران صهیونیست گاز اشک آور شلیک کرده بودند تخلیه شدند. خبرنگار الجزیره گزارش داد که اشغالگران صهیونیست با شلیک این گازهای اشک آور تلاش کردند مانع تصویربرداری از اتوبوس حامل نوجوانان فلسطینی که از زندان رژیم صهیونیستی آزاد شدند شوند.
یورش گسترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری
خبرنگار الجزیره گزارش داد که اشغالگران صهیونیست دایره حملات خود را علیه مناطق مختلف کرانه باختری افزایش دادهاند به طوری که طی ساعات گذشته به منطقه شرقی نابلس و اردوگاههای عسکر و بلاطه یورش بردهاند.
در همین راستا رسانههای فلسطینی گزارش دادند که صدای انفجار از اردوگاه عقبه جبر واقع در اریحا همزمان با یورش اشغالگران به منازل فلسطینیها به گوش رسیده است.
بعد از زخمی شدن چند فلسطینی به ضرب گلوله این عناصر متجاوز، آنها مانع ورود خودروهای امدادرسان به اردوگاه مذکور شدند.
عناصر ارتش رژیم صهیونیستی به روستای بدرس واقع در شمال غرب رام الله نیز یورش برده و به بهانه تفتیش به خانههای چند فلسطینی حمله کردند. این عناصر چندین فلسطینی را در منطقه کفر نعمه واقع در غرب رام الله بازداشت کردند.
این اشغالگران به صورت گسترده جوانان فلسطینی را در منطقه بنی نعیم واقع در شرق الخلیل بازداشت کردند. در جریان حمله اشغالگران صهیونیست به مناطق بنی نعیم و کفر نعمه دست کم ۵۰ فلسطینی بازداشت شدند.
ایستادگی نیروهای مقاومت برابر حمله متجاوزان به کرانه باختری
منابع آگاه در گفتگو با المیادین تاکید کردند که نیروهای مقاومت فلسطین در اردوگاه عقبه جبر در برابر اشغالگران صهیونیست ایستادگی کرده و با آنها درگیر شدند.
همچنین گزارشهایی در خصوص درگیریهای مسلحانه میان نیروهای مقاومت و اشغالگران صهیونیست در منطقه جبع واقع در جنوب جنین منتشر شده است.
نیروهای مقاومت در همین راستا عناصر اشغالگر را در اردوگاه عسکر واقع در شرق نابلس با پرتاب نارنجک هدف قرار دادند.
نشست شورای امنیت درباره آتش بس غزه
در حالی که آخرین روز آتش بس موقت میان رژیم صهیونیستی و جنبش حماس در نوار غزه آغاز شده است شبکه الجزیره گزارش داد که شورای امنیت یک نشست پشت درهای بسته برگزار میکند.
این نشست شورای امنیت با هدف بررسی آتش بس انسانی در نوار غزه و توافق تبادل اسرا میان رژیم صهیونیستی و جنبش حماس برگزار میشود.
بر اساس این گزارش، نشست شورای امنیت بنا به درخواست کشور روسیه برگزار خواهد شد.
از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مسئول آمریکایی نوشت: ۹۰ درصد از بمبهایی که اسرائیلیها علیه غزه استفاده کردند با ماهوارهها جهت یابی میشدند. برخی از این بمبها یک تُن وزن داشتند.
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