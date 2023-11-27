رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که روایت اسرای اسرائیلی که اخیراً از دست نیروهای مقاومت اسلامی فلسطین آزاد شده‌اند، نشان می‌دهد که جنبش حماس رفتار خوبی با آنها داشته و آنها به هیچ وجه مورد خشونت یا توهین قرار نگرفته‌اند. این روایت، با اظهارات پیرزن اسرائیلی که نیروهای حماس او را در پایان اکتبر گذشته آزاد کردند، تطابق دارد.

ألون بن دیوید خبرنگار نظامی شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی در این رابطه می‌گوید که با برخی اسرای آزاد شده تماس گرفته و آنها گفته‌اند که عناصر حماس تمامی اسرای مربوط به هر شهرک را در کنار هم جمع کرده بودند تا آنها احساس راحتی بیشتری داشته باشند.