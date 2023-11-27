نیروهای یمنی ناوشکن آمریکایی را با ۲ موشک هدف قرار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون آمریکایی فاکس نیوز در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی ادعا کرد که نیروهای یمنی شامگاه یکشنبه دو موشک بالستیک به سمت یک ناوشکن آمریکایی در خلیج عدن شلیک کرده‌اند.

گفته شده که ناوشکن آمریکایی دو موشکی را که به هدف اصابت نکرد و در خلیج عدن فرود آمد، ردیابی کرده است.

بر اساس این گزارش، شلیک این دو موشک پس از آن روی داده است که نیروی دریایی آمریکا ربودن یک نفتکش را خنثی و ۵ نیروی وابسته به یمن را دستگیر کرد.

به گفته مقامات آمریکایی، پنتاگون این حادثه را تشدید بزرگ تهدیدات از سوی نیروهای یمنی می‌داند.

فاکس نیوز به نقل از مقامات ارشد آمریکایی می‌گوید ناو یو اس اس میسون دو موشک بالستیک شلیک شده توسط نیروهای یمنی را پیش از درگیری ساقط کرده بود و این موشک‌ها پس از مداخله یو اس اس میسون برای «آزادسازی» کشتی متعلق به شرکت اسرائیلی Zodiac در خلیج عدن پرتاب شده بودند.

روز گذشته نیز منابع خبری از توقیف یک نفت کش مرتبط با رژیم صهیونیستی در دریای سرخ از سوی انصارالله یمن خبر داده بودند. منابع عبری همچنین گزارش دادند که این نفت کش متعلق به یک بازرگان اسرائیلی است و «سنترال پارک» نام دارد. رویترز به نقل از یک مقام دفاعی آمریکا اعلام کرد که اطلاعاتی درباره سیطره افراد مسلح بر یک کشتی در خلیج عدن وجود دارد.

یدیعوت آحارونوت نیز گزارش داد: امنیت دریایی انگلیس توقیف کشتی اسرائیلی «سنترال پارک» در نزدیکی سواحل یمن را تأیید کرد. یدیعوت آحارونوت به نقل از شرکت اسرائیلی زودیاک اعلام کرد که در کشتی سنترال پارک که تحت مالکیت اسرائیل است، ۲۲ نفر حضور داشته اند. زودیاک اعلام کرد که برای بررسی موضوع توقیف این کشتی، کارگروهی را در مقر این شرکت در لندن ایجاد کرده است.