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۶ آذر ۱۴۰۲، ۶:۵۷

نیروهای یمنی ناوشکن آمریکایی را با ۲ موشک هدف قرار دادند

نیروهای یمنی ناوشکن آمریکایی را با ۲ موشک هدف قرار دادند

نیروهای یمنی شامگاه یکشنبه دو موشک بالستیک به سمت یک ناوشکن آمریکایی در خلیج عدن شلیک کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون آمریکایی فاکس نیوز در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی ادعا کرد که نیروهای یمنی شامگاه یکشنبه دو موشک بالستیک به سمت یک ناوشکن آمریکایی در خلیج عدن شلیک کرده‌اند.

گفته شده که ناوشکن آمریکایی دو موشکی را که به هدف اصابت نکرد و در خلیج عدن فرود آمد، ردیابی کرده است.

بر اساس این گزارش، شلیک این دو موشک پس از آن روی داده است که نیروی دریایی آمریکا ربودن یک نفتکش را خنثی و ۵ نیروی وابسته به یمن را دستگیر کرد.

به گفته مقامات آمریکایی، پنتاگون این حادثه را تشدید بزرگ تهدیدات از سوی نیروهای یمنی می‌داند.

فاکس نیوز به نقل از مقامات ارشد آمریکایی می‌گوید ناو یو اس اس میسون دو موشک بالستیک شلیک شده توسط نیروهای یمنی را پیش از درگیری ساقط کرده بود و این موشک‌ها پس از مداخله یو اس اس میسون برای «آزادسازی» کشتی متعلق به شرکت اسرائیلی Zodiac در خلیج عدن پرتاب شده بودند.

روز گذشته نیز منابع خبری از توقیف یک نفت کش مرتبط با رژیم صهیونیستی در دریای سرخ از سوی انصارالله یمن خبر داده بودند. منابع عبری همچنین گزارش دادند که این نفت کش متعلق به یک بازرگان اسرائیلی است و «سنترال پارک» نام دارد. رویترز به نقل از یک مقام دفاعی آمریکا اعلام کرد که اطلاعاتی درباره سیطره افراد مسلح بر یک کشتی در خلیج عدن وجود دارد.

یدیعوت آحارونوت نیز گزارش داد: امنیت دریایی انگلیس توقیف کشتی اسرائیلی «سنترال پارک» در نزدیکی سواحل یمن را تأیید کرد. یدیعوت آحارونوت به نقل از شرکت اسرائیلی زودیاک اعلام کرد که در کشتی سنترال پارک که تحت مالکیت اسرائیل است، ۲۲ نفر حضور داشته اند. زودیاک اعلام کرد که برای بررسی موضوع توقیف این کشتی، کارگروهی را در مقر این شرکت در لندن ایجاد کرده است.

کد مطلب 5950913

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    نظرات

    • کوروش IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      98 56
      پاسخ
      اندک اندک جمع مستان می رسد،اندک اندک صهیونیست کشان می شود.
      • درک صحیح IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
        60 33
        شما برای حمله دلیل نوشتین! همه مردم عاقل، می دانند که هر کشتی و هواپیمای منتسب به آمریکا و اسرائیل بدون دلل باید زده شود!! دلیل اصلی؛ ظلم چندین ساله به تمام مردم جهان و کشورهای مستعمره
      • AE ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
        8 3
        میدونم که مهر پاسخ بنده را پخش نخواهد کرد ولی بدانید امثال شما از شیرینی پخش‌کردنتان تا التماس برای اتش‌بس و فریاد یا مظلوم تان فقط بیست روز فاصله دارد و اینگونه جوگرفتن‌ها جزیی از ماهیت‌تان می‌باشد ، و ای کاش کمی از تاریخ دور که نه ، از وقایع اخیر درس عبرت بگیرید
    • IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      138 64
      پاسخ
      فروپاشی نظام آنگلوساکسونی آمریکا از درون.
    • IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      114 46
      پاسخ
      موقع آن است که از ورود و عبور کشتی های اسرائیل جلوگیری شود و همچنین استفاده از اژدر و غرق کردن کشتی های اسرائیل (مال و ثروت) آنها.
    • IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      134 69
      پاسخ
      کشور و ملت یمن قرار است نقشهای زیادی در تاریخ اسلام داشته باشن.این تازه شروع کاره.ب بسم الله ست.خدا پشت و پناهتان.
      • ناشناس IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
        121 40
        درود بر شیرمردان غیور یمنی
    • IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      120 61
      پاسخ
      بعد از اسراییل امریکا هم لانه دوم عنکبوتی است یعنی در حال افول است انشاءالله جهان رنگ ارامش وبرادری را بتوسط اسلام محمدی خواهد دید ونسل ادام کشان منقرقض خواهد شد
      • ناشناس IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
        92 29
        امریکا خوده عنکبوته که سرتاسر دنیا لونه داره
    • محسن IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      97 39
      پاسخ
      ماشاالله مردم غیوریمن.پرچم یمانی بالارفته.الهم عجل لولیک الفرج
      • ناشناس IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
        96 39
        سلام بر سید یمانی و سلام بر سید خراسانی
    • IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      73 32
      پاسخ
      خوب شاید باید کشتی های اسراییلی را توقیف نکرد و بلافاصله پس از شناسایی بزننش
    • حسام الدین ابراهیمی NL ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      88 32
      پاسخ
      ماشاء الله به شيرمردان يمني خدا پشت وپناه شان باش
    • Kian IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      78 29
      پاسخ
      من وقتی همچین چیزی رو می‌شنوم و یا میبینم حسابی کیف میکنم درود بر شرفتون انشالله که خداوند متعال همیشه پشت و پناهتون باشه.
    • IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      78 34
      پاسخ
      درود بر سربازان یمن واقعا گل کاشتید مرحبا899
    • IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      53 21
      پاسخ
      یک زندان اقتصادی برای اسرائیل لازمه ٫ تا کمی مردم فلسطین محروم و ستم کشیده را درک کنه.
      • ناشناس IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
        38 21
        گرگ های کودک کش درک دارن؟!
    • IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      47 28
      پاسخ
      درود خدا بر شیر مردان یمن .خدا حفظ تان کند
    • احمدرحیم یزدی IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      31 20
      پاسخ
      ماشاالله به جرعت ومردانگی یمن شیرمادرنان پدر حلالتان باشد.من فکرمی کردم خنجر جلو شکمشان دکوره که طرف بترسه ولی حقیقتا مردان شیرصفت هستند.
    • فاطمه IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      39 24
      پاسخ
      مرحبا صد مرحبا بر غیور مردان یمنی
    • IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      40 23
      پاسخ
      درود خدا بر شما باد باید یک جنگ فرسایشی مثل افغانستان تو منطقه وجود داشته باشه تا غرب از منطقه منزوی بشه و گورشون رو گم کنن و برن به جهنم
      • IR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
        22 28
        شتر در خواب بیند پنبه دانه
    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      40 19
      پاسخ
      شجاعت یمنیها وگروههای مقاومت اسلامی باعث آزادی سرزمینهای فلسطین خواهدشد،بایدجنبش مقاومت اسلامی همیشه پایدارومستمرباشه.
    • ناشناس IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      25 15
      پاسخ
      وقتی کشتی شناسایی شده مطلق به اسرائیلها هست باید بلافاصله منفجر میکردن مگه اونها به خونه فلسطینی ها رحم کردن درود به یمن همین کشتی را توقیف کردین کار بسیار بزرگیه درود بر سید خدا
    • نااشنا IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      36 24
      پاسخ
      واقعا خدا رو شکر که شما دوستان سیاستمدار نشدید . وگرنه ۴۰ سال پیش ایران رو به فنا می‌دادید. بندگان خدا ،خبر میگه ،ناوشکن آمریکایی موشک یمنی رو رهگیری و ساقط کرده و ۵ نفر یمنی که در کشتی بودند رو دستگیر کرده ،و شما ،ماشالله و تبرک الله می‌گویید. ،اگر آمریکا لازم بدونه تمام لانچر های یمنی رو میزنه ،،
      • منتقد با شعور IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
        15 1
        انسان ترسو همیشه مورد ظلم و ستمه.
    • م ناجی IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      18 12
      پاسخ
      درود بر شیر مردان انصار الله یمن . ایکاش میشد در کنار دلاور مردان انصار الله یمن به جنگ اسرائیل حرامزاده کودک کش و آمریکایی‌های جنایتکار میرفتم . خدا پشت و پناهتون باشه خدا یار و یاورتون باشه رزمندگان شجاع اسلام
    • IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      25 17
      پاسخ
      خاک تو سر چین و روسیه و هند ترسو بی غیرت از یمن یاد بگیرن
    • IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      21 11
      پاسخ
      سلام ودرود خدابر برادران الحوثی. فدایی دارین. شیر مادرو نان پدر حلالتون جوان باغیرت وبا وجدان یمن عزیز...الله نگهدارتان.
    • IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      15 5
      پاسخ
      هیچ تاثیری جز رنج و مشقت برای مردم یمن نداره خدا لعنت کنه استکبار رو که تمام مردم دنیا رو به بدبختی کشوندن
    • علی عباسی IR ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      19 8
      پاسخ
      علامتها نشان میدهد عمر شیطان صفت آن وظالمان دراین منطقه بسر رسیده اگر عاقل باشند جول وپلاسشان را آبرومندانه جمع میکنندمیوند ازاین منطقه
    • سید IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      6 4
      پاسخ
      بعدش چی شد.
    • چیکو IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      0 0
      پاسخ
      درود بر یمن وخدا یاورتان
    • حسینی IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
      0 2
      پاسخ
      باید تموم خاور میانه متهد شوند تا هر متجاوزی را بفرستند تو ولایت خودش گیریم ابر قدرت باید دمشونا چید تا گورشونا گم کنن
    • ع ا ز CA ۰۴:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
      6 3
      پاسخ
      خود یمنیها عملآ موشک خودشان را در دریا فرود آوردن و میخواهند به امریکا هوشیار بدهند که مراقب رفتارهای ماجراجویانه و خودسر انجام ندهند ‌که کارشان با موشکهای پر قدرتی خواهد بود و زدن ناو چندان کار مشگلی نیست و هیچ محال غیر ممکن نیست و بستگی به خیره سر بودن طرف مقابل دارد .
    • محمد IR ۰۶:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
      7 3
      پاسخ
      درود بر مبارزان یمنی درود برملت مسلمان یمن باید این تنگه را بروی آمریکایی‌ها بست تا دیگه از این غلطا ننکن آمریکا وانگل ها علط می کنند برای آزاد سازی کشتی های که لانه متحرک فساد صهیونیست ها هستند به یک کشور حمله کنند.
    • فرزند ایران IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
      4 4
      پاسخ
      درود بر شرفتان دلاوران یمنی
    • دهقان IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
      4 3
      پاسخ
      درد بر مردم یمن
    • ناشناس IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
      0 0
      پاسخ
      احسنت و افرین به شما هرکی بخواد پاشو ازگلیم خودش درازتر کنه باید پاشو قطع کرد
    • AE ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
      0 0
      پاسخ
      اولش نوشتی مورد اصابت قرار داد و بعد گفتی موشک‌ها در خلیج عدن سقوط کرد!!! این مدل تیتر زدن با صداقت مطابقت ندارد
    • براهویی IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
      0 0
      پاسخ
      آفرین به نیروهای دلاور یمن.لعنت برآمریکا اشغال.که داره از اسرائیل کثیف دفاع میکنه تا مردم مظلوم فلسطین رو قتل عام کنه.
    • IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
      0 0
      پاسخ
      یعنی غرقش کردن؟؟؟
    • IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
      4 0
      پاسخ
      درود بر انصارالله یمن که آمریکایی هارو تحقیر کرد به امید این که اعراب سعودی کثیف و آمریکا که حامی اسرائیل هستند نابود شوند
    • ر‌‌ محمودی IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      بنازم‌بغیرت‌یمنیها‌درو‌بلاتان‌بیفته‌بجان‌کشورهای‌پولدار‌وبزرگ‌مسلمان
    • علی IR ۰۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      آمریکا یعجوج و ماجوج اخر زمان است که گفته شده از بلندیها سرازیر می شوند یعنی با جنگنده حمله می کنند و غذایشان دانه های خرنوب است یعنی کارشان غارت و دزدی سرمایه های ملت ضعیف می باشد و گوش هایشان دراز هستند تا زمین کشیده می شود یعنی بدتر از هر موجود زشت می باشند .
    • پرویز IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      شلیک به ناو جنگی آمریکایی یعنی جنگ با آمریکا جرات میخواهد
    • سید IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      درود بر مردان بزرگ وبا غیرت یمن چرا بقیه کشورهای بی صدا هستن همه یکی شین نابود کنین اروپا توپ تو خالی هستن درود خداوند بر دلیر مردان یمن
    • DK ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      نیروهای آمریکایی بسیار ناشیانه به سمت دامهای صهیونیستی حرکت می‌کنند و خود و جهان را در معرض یک چنگ بزرگ قرار می‌دهند

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