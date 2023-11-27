به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه آئین افتتاح سراسری طرح‌های محرومیت‌زدایی بسیج کشور و افتتاح یک هزار و چهارصدمین روستای آبرسانی شده توسط گروه‌های جهادی کشور همزمان با آغاز اجرای طرح عملیاتی از آبخیز تا جالیز در فارس با حضور سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و سردار محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور برگزار شد.

در این مراسم طرح عملیاتی از آبخیز تا جالیز نیز با رمز مقدس یا فاطمه‌الزهرا آغاز شد تا با همکاری دستگاه‌های مختلف تنش‌های آبی کاسته شود.

افزایش آبدهی از حوزه آبخیزداری و احیای قنات‌ها، آبرسانی به مناطق محروم، دوردست و روستایی، رفع مشکلات کم آبی و آبرسانی به مناطق مختلف، حفظ سفره‌های آب زیرزمینی و مدیریت سیلاب‌ها و آب‌های سطحی از جمله مهمترین اهداف این طرح است که با همکاری دولت و مجلس و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های جهاد کشاورزی، نیرو، بسیج سازندگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیسیون‌های کشاورزی و عمران مجلس اجرا خواهد شد.

رونمایی از قاب هوشمند نشان قهرمانی شهید و پوستر کنگره امیران، سرداران و ۱۵ هزار شهید استان فارس از دیگر رویدادهایی بود که در این آئین انجام شد.

آیت الله لطف الله دژکام نماینده ولی فقیه در فارس، محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس، جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس در ادوار مختلف، ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیراز در مجلس، سردار بوعلی فرمانده سپاه فجر فارس از جمله دیگر حاضران این آئین بودند که با حضور مسؤولین ادارات مختلف استان فارس برگزار شد.