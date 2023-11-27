اولین همایش ملی جامع گردشگری سلامت برگزار می شود

به گزارش خبرگزی مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب دکتر نریمانی راد از برگزاری اولین همایش ملی جامع گردشگری سلامت توسط این دانشگاه خبر داد و گفت: از آنجاکه گردشگری سلامت یکی از حوزه‏ های مهم و درآمدزا در توسعه صنعت گردشگری است و باتوجه به اینکه ایران یکی از قطب‏ های پزشکی در خاورمیانه به شمار می‏ آید، این کشور با دارا بودن جاذبه ‏های طبیعی، گردشگری و همچنین توانمندی‏ های پزشکی و درمانی خود توانسته است بستر مناسبی را برای گردشگری سلامت فراهم آورد.

وی در ادامه افزود: ایجاد سایت عظیم سلامت در گردشگری و رسیدن به توسعه پایدار نیازمند مطالعات پژوهشی و کاربردی است. نریمانی راد با اشاره به نیاز مبرم کشور به گسترش بیش از پیش صنعت گردشگری اظهار کرد: با وجود ظرفیت‏ های علمی و وجود منابع انسانی متخصص در زمینه ‏های مختلف پزشکی و درمانی و همچنین وجود مکان ‏های تندرستی از جمله چشمه‏ های آب‏ های معدنی، نمکزارها، شنزارها و از طرفی کمرنگ بودن پژوهش‏ های کاربردی در این زمینه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب را بر آن داشت تا اولین همایش ملی جامع گردشگری سلامت را برگزار کند.

رئیس واحد تهران غرب با بیان اینکه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ آخرین مهلت ارسال مقالات برای این همایش است اظهار کرد: این همایش دارای مجوز ISC و در دو محور اصلی گردشگری پزشکی و گردشگری تندرستی و چندین زیر محور فرعی از ۲ الی ۴ اسفند ماه ۱۴۰۲ با همکاری و مشارکت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در سالن همایش‏ های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار می شود.

وی در پایان گفت: دبیر خانه دائمی این همایش در ساختمان ستادی دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب و شماره تماس (۲۶۳۵۰۹۵۴-۰۲۱) برقرار است و سامانه اینترنتی آن به آدرس : ncht.wtiau.ac.ir در دسترس پژوهشگران و علاقمندان می باشد.