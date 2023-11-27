به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، محمد خزاعی امروز دوشنبه ۶ آذر در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی حضور پیدا کرد.
وی در جمع مدیران مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و پویانمایی و اعضای ستاد برگزاری سینما حقیقت با اشاره به فعالیت رضایتبخش مرکز گسترش به عنوان یکی از زیرمجموعههای سازمان سینمایی، تاکید کرد: آنچه به عنوان یکی از امتیازهای مرکز، شناخته میشود ارتباطی است که با بدنه فیلمسازان مستند، اعضای صنوف و سینماگران استانی دارد، این تعامل در جهت تولید و دیده شدن سینماگران مستند باید تقویت شود. خلاقیت، نوآوری و توجه به استانها در عملکرد مرکز دیده میشود و تولیدات از نظر کمی و کیفی، متنوع و از منظر محتوا، قابل توجه هستند. مرکز یکی از مؤسسات موفق سازمان سینمایی است.
خزاعی پس از شنیدن گزارش محمد حمیدی مقدم مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و پویانمایی و دبیر هفدهمین جشنواره «سینماحقیقت» و گزارش دیگر مدیران مرکز و ستاد برگزاری این رویداد، گفت: در مجموعه سازمان سینمایی، در تلاشیم به اهداف و برنامههایی که از روز اول داشتیم دست پیدا کنیم، در تولید شاهد رونق در همه زیر مجموعهها هستیم، همچنین به برگزاری رویدادها و محافلی که نیازهای آموزشی و تئوریک سینمای ایران را برطرف کنند، توجه داریم. جشنوارهها با رونق، استقبال سینماگران خارجی، تولد نسل تازهای از سینماگران داخلی، در حال برگزاری است و در توسعه زیرساختها، پیشرفت داشتهایم.
رئیس سازمان سینمایی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه باید بر اساس کلان برنامههای ابلاغ شده، افق چشمانداز سینمای مستند در همه حوزهها اعم از تولید، جشنواره، بازرگانی، بینالملل، پژوهش و آموزش برای سال ۱۴۰۳ ترسیم شود اظهار کرد: شاهد نوزایی محتوایی، جهش در سینمای مستند استانی، توسعه حوزه پژوهش و رشد کمی و کیفی آثار مستند هستیم در عین حال، باز هم نیاز داریم برای حرکت مطمئنتر در مسیر پیش رو و تقویت این حوزه، با آینده پژوهی و تحلیل نیازهای فرهنگی و گفتمانی و نیز، گسترش شعاع پوشش و حمایت از جریان مستند طرحهای جدیدتری اضافه شود.
وی از مدیران مرکز گسترش درخواست کرد تا اسفند ماه سال جاری طرحها و پروپوزالهای مطالعاتی تازه برای غنیتر شدن و تداوم تحولات و جهشهای سینمای مستند تهیه شود تا با دست پرتر به سراغ سال جدید برویم.
خزاعی افزود: دولت و سازمان سینمایی به دنبال افزایش تصدیگری در تولید نیستند، اما نیاز بود در تولید مضامین استراتژیک و ملی ورود کنیم و دستاوردهای خوبی محقق شده است، خوشبختانه، با بازگشت به شرایط عادی اقتصادی، زمینههای ورود جدیتر بخشهای خصوصی در این عرصه نیز، فراهم شده است.
وی با اشاره به اهمیت جشنواره فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» گفت: سینمای مستند، جایگاه و اعتباری بالایی دارد و در عین حال، به مثابه نقطه آغازی برای کشف نسل جدید استعدادها، توسعه ظرفیتهای تازه بویژه در استانها و شهرستانها و ابزاری برای انگیزه دادن به هنرمندان و فعالان این حوزه است. قطعاً، سینماگران استانی، نیازمند توجه و تمرکز بیشتری هستند، ضمن اینکه تعامل مرکز با سینماگران مستند و اعضای صنوف رسیدن به دستاوردهای عینیتر و افق برنامههای سازمان سینمایی را آسانتر میکند.
رئیس سازمان سینمایی همچنین، ضمن ابراز رضایت و تمجید از اقدامات تحولی مرکز گسترش سینمای مستند، اضافه کرد: با تیم منسجمی که در این مجموعه فعال هستند انتظار میرود تا در زمینه گسترش مناسبات بینالملل سینمای مستند، تقویت بازرگانی، توسعه ظرفیتهای آموزشی و آنلاین، ایجاد بانک اطلاعاتی و افزایش توان جلب مشارکت منابع خاموش سایر دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها در راستای توسعه و تقویت معیشت و اشتغال سینماگران در سال ۱۴۰۳ طرحهای تکمیلیتر ارائه شود.
در این جلسه قادر آشنا معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی، حبیب ایلبیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، اصغر فارسی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی، یزدان عشیری مشاور رئیس سازمان و مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی، علیرضا اسماعیلی دستیار و مدیرکل حوزه ریاست سازمان سینمایی، محمد خزاعی را همراهی کردند.
عباس اسدالهی سهی معاون اداری، مالی، عبدالحسین بدرلو معاون مستند و قائم مقام، محمدرضا بهشتی مدیر امور مجامع و جشنوارهها، شهنام صفاجو مدیر تولید، شیرین نادری مدیر بینالملل، مجید رحیمی مدیر پژوهش و استانها، علی قلیزاده مدیر اداری، هومن مرادی کرمانی مدیر مستند، محمد طیب مدیر بازرگانی، محدثه واعظیپور مدیر روابط عمومی و عطالله ندیمی مدیر مالی مرکز و اعضای ستاد برگزاری هفدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» در این دیدار حضور داشتند.
هفدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» به دبیری محمد حمیدی مقدم از ۲۷ آذر تا ۲ دی ۱۴۰۲ در پردیس چارسو برگزار میشود.
نظر شما