پردیس سینمایی زیمامال افتتاح شد/ سینماگران کنج عزلت گزیده برگردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، پردیس سینمایی زیمامال با حضور رییس سازمان سینمایی، مدیران، تهیه‌کنندگان و سینماداران عصر امروز اول بهمن ماه افتتاح شد.

سازمان سینمایی حمایت های خود را تداوم دهد

در ابتدای این مراسم محسن خباز بهره بردار پردیس سینمایی زیمامال گفت: گروه سینمایی هنر شهر آفتاب از سال ۹۴ با همکاری هنرمندان شیراز فعالیت خود را آغاز کرده و امیدوارم این گروه بتواند خدمت خود را به سینمای کشور ادامه دهد. امسال سال گشایش اقتصادی است و امیدوارم در بخش توسعه سینمایی، تولید و اکران آثار ارزشمندی به سینما ارایه شود. امروز پردیس سینمایی زیمامال با ۴ سالن سینما و ۳۳۸ صندلی طی ۱۰ سال، ساخته شده است. از رییس سازمان سینمایی تقاضا دارم روند حمایتش را در بخش سیاست گذاری و توسعه سینمایی کشور ادامه دهد چرا که در بخش توسعه ساخت‌ها ما خود را شناسانده ایم. تبدیل این پردیس به سینما ظرفیتی برای فرهنگ و سینماست و از لحاظ فرهنگی و مادی مستلزم نگاه سخاوتمندانه‌ای از جانب مدیران سینمایی است.

همراهی بخش خصوصی نیاز به نگاه حمایتی حاکمیت دارد

در ادامه سیدجمال ساداتیان نماینده تهیه‌کنندگان گفت: هر پرده سینمایی را باید قدر بدانیم چرا که از لحاظ استاندارد نمایشی بسیار عقب هستیم. اراده بخش خصوصی در این فعالیت، نوعی همت است که مستلزم همراهی دولت است. در دولت های گذشته حمایت های گسترده ای از توسعه فرهنگی سینما نشده است ولی طی ۲ سال اخیر شاهد همراهی و حمایت خوبی از سوی سازمان سینمایی هستیم. خوشبختانه امسال از لحاظ اقتصاد سینما و رونق گیشه با وجود چند فیلم به درصد خوبی از استقبال جامعه رسیده ایم.مهمترین سرگرمی در کشور، موسیقی و سینماست که باید زیر ساخت های آن فراهم شود.

وی اظهار کرد: همراهی بخش خصوصی نیاز به نگاه حمایتی حاکمیت دارد. آمار سرانه صندلی ها و سالن های سینمایی خوب است اما رونق آن مستلزم فیلم های خوب و جذب مخاطب نیز، است. با فیلم‌های مطلوب، سینما نیاز به حمایت دولت نخواهد داشت و مستقل می‌شود.

نیاز به تقویت ژانر آثار اجتماعی داریم

حبیب اسماعیلی نماینده پخش کنندگان نیز در این مراسم گفت: در سال های گذشته برای اکران فیلم به دلیل محدودیت سالن های سینما دچار مضیقه بوده‌ایم و امروز با سیاست درست سازمان سینمایی به نقطه اوج رسیده ایم و در این زمینه بخش خصوصی تاثیر بسیاری داشته است و به جای سرمایه گذاری در واحدهای تجاری، به سینما بها داده است.

وی توضیح داد: در زمینه مباحث مالیاتی و برخی هزینه های عمومی باید به اهالی سینما کمک شود. از لحاظ آماری در تولید فیلم در سطح خوبی هستیم ولی در جذب مخاطب همچنان نیاز به مطالعه و آسیب شناسی داریم. در شرایط امروز فیلم های کمدی مخاطب پسند است اما نیاز به تقویت ژانر آثار اجتماعی داریم تا در ژانرهای مختلف شاهد تولید آثار خوبی برای سینما و مخاطبان باشیم.

قدردان سرمایه گذاری بخش خصوصی هستیم

محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی کشور در بخش دیگر این مراسم گفت: امروز خیلی خوشحال هستم که سالن دیگری به سالن‌های کشور اضافه شد و شخصاً قدردان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هستم که اگر در کنار بخش دولتی نباشند ما نمی‌توانیم به صورت جدی به توسعه در کشور فکر کنیم. روزی که بنده به سازمان سینمایی آمدم، سینمای بی‌جانی را تحویل گرفتم که با تنفس مصنوعی ادامه حیات می‌داد.

وی افزود: بعد از دوران کرونا، ریزش جدی و قهر مخاطب سینما و وضعیت نامناسب تولید، منجر به نگرانی همه اهالی و خانواده سینما و ناامیدی شده بود که ادامه آن ورشکستگی در پی داشت.

خزاعی عنوان کرد: مراجعه سرمایه‌گذاران به پلتفرم‌ها و تلاش برای ساخت و آثار در این حوزه مطرح شده بود. امروز به همت بخش خصوصی و سینماگران شاهد رونق سینمای ایران هستیم و اگر مراجعه و پشتوانه مردم به سالن‌ها، تولید آثار قابل قبول و بخش خصوصی نبود سینما به این مرحله پیشرفت و توسعه نمی رسید.

وی بیان کرد: امروز با سیاست گذاری و بنیان گذاری افق های جدید شاهد تولید فیلم در ژانرهای مختلف هستیم. آثار متنوع در ژانر کمدی، کودک، پلیسی، دینی و فانتزی جریان پیدا کرده است در حالی که در گذشته تنها فیلم اجتماعی و دفاع مقدس داشته ایم. در کنار توسعه و رونق سالن ها، فصل جدیدی برای تولید سینما آغاز شده است.

سینماگران کنج عزلت گزیده به صحنه برگردند

رییس سازمان سینمایی بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ با توجه به روند تولیدی که شکل گرفته، مجوزهای صادر شده و همراهی بخش های خصوصی، ارگانی و دولتی وضعیت مطلوب و قابل قبولی پیش‌بینی می‌شود. همین جا، از سینماگران خوبی که کنج عزلت گزیده‌اند، دعوت می‌کنیم باتوجه به فضای رونق و همدلی‌ای که در جامعه شکل گرفته برای تولید اثر وارد عرصه شوند تا شاهد محصولات آن ها باشیم و مردم از این آثار بهره‌مند شوند. البته علت عدم حضور برخی از سینماگران حوزه اجتماعی شرایط عمومی کشور در سال گذشته بوده که امروز این شرایط تغییر کرده است و می‌توان این نوید را بدهیم که سال آینده شاهد آثار درخشانی بر پرده سینما باشیم.

احیای اقتصاد سینما اولویت نخست سازمان سینمایی بود

وی افزود: بی‌تردید خانواده سینما طی ۲ سال اخیر با چالش های سنگینی مواجه بوده اند و سینمای کم جان پساکرونا نیاز به احیا داشت که امروز اتفاق افتاده است قطعاً در شرایط سخت اقتصادی و بحرانی یک‌ خانواده نمی‌توان قصه شاهنامه گفت بلکه احیای اقتصاد سینما اولویت نخست ما بوده است که خوشبختانه با همت و همراهی مردم و سینماگران محقق شد.

خزاعی توضیح داد: طبیعی است که بعد از این‌ رونق و احیا است که می‌توان درباره سایر اولویت‌های سینما از جمله نیازهای فرهنگی و اجتماعی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کرد.

سینما دچار بحران‌های عمیقی بوده است که نخست ناچار به مدیریت این بحران‌ها بوده‌ایم. سازمان سینمایی، شورای صنفی و فعالان این حوزه دست به دست هم داده‌اند تا امروز شاهد شکوفایی و جهش مجدد و رونق اقتصاد سینمای ایران باشیم. این در حالی است که در ابتدای سال ۱۴۰۲ با توجه به وضعیت موجود و اقتصاد پیش‌رو این وضعیت موجود قابل پیش‌بینی نبود ولی با همدلی و همگرایی همکاران و صنوف سینمایی این فضای امیدبخش رقم خورد که منجر به توسعه زیرساخت های سینمایی و جهاد سینماسازی شده است.

وی عنوان کرد: البته در این راستا همت بخش خصوصی و مصوبات شورای عالی سینما و ورود جدی دولت به حوزه توسعه سینماها نیز امید تازه‌ای را رقم زد.

توسعه زیرساخت نیازمند اقدامات فراگیر ملی است

رییس سازمان سینمایی با اشاره به اینکه در حال حاضر به رغم روند فعلی توسعه، همچنان در زمینه زیرساخت نیازمند اقدامات فراگیر ملی هستیم، ادامه داد: با توجه به نیروی انسانی و رشد جمعیت به بیش از ۳ هزار سالن نیاز داریم که امیدواریم در آینده نیز این رونق با همیاری بخش خصوصی ادامه یابد. طی ۲ سال اخیر بالغ بر ۱۶۰ هزار صندلی به ظرفیت سینمای کشور اضافه شده که بیش از ۵۰ هزار صندلی به استان تهران و بیش از ۱۱۰ هزار صندلی نیز مربوط به سایر استان‌هاست. در حالی که حداقل نیاز سینمای ایران ۳ هزار سالن است که با توجه به برنامه‌ریزی سازمان سینمایی، تفاهم‌نامه‌ها و مصوبات شورای عالی سینما امیدواریم در دولت بعدی این عدد به ۲ هزار سالن رسد.

خزاعی همچنین خبر داد: تا پایان سال‌جاری نیز بیش از ۴۰ سالن اضافه خواهد شد و براساس وعده‌ای که داده‌ایم تعداد سالن‌های سینما تا پایان دولت سیزدهم به ۱۰۰۰ سالن خواهد رسید.

توسعه فقط سالن سازی نیست / لزوم توجه به سایر اولویت‌های زیرساختی

خزاعی در پایان تاکید کرد: توسعه سینما نباید محدود به سالن‌های سینما باشد بلکه سال آینده باید سایر اولویت‌های سینمایی همانند کیفیت نمایش و فناوری‌های نوین سینمایی و محتواهای مطلوب و مناسب‌تر مورد توجه قرار گیرد تا مردم بتوانند با بهترین شرایط و رضایتمندی فیلم ببینند، چرا که نیاز فرهنگی مردم بزرگ‌ترین دغدغه امروز ماست.

قادر آشنا، اصغر فارسی، یزدان عشیری، محمدقاصد اشرفی، غلامرضا فرجی، جمال ساداتیان، علی سرتیپی، سعید خانی، حبیب اسماعیلی، علی حسینی، محمدحسین فرحبخش، علیرضا اسماعیلی، محمدرضا فرجی و … از حاضران در این مراسم بودند.