مزارع زعفران لرستان به گُل نشست/ ظرفیتی نهفته از درآمد و اشتغال

خبرگزاری مهر - گروه استانها: یکی از اساسیترین عوامل مؤثر در نوع معیشت ساکنین هر منطقه موقعیت جغرافیایی آن است که استان لرستان به علت موقعیت خاص اقلیمی از تنوع آبوهوایی منحصربهفردی برخوردار است.
عملکرد زعفران لرستان در سطح زیر کشت، دوبرابر خراسان است
این تنوع آبوهوایی موجب شده است تا استان حاصلخیز لرستان استعداد کشت انواع محصولات مختلف را داشته باشد که زعفران یکی از این محصولات است که در سالهای اخیر با کشت بهصورت پایلوت و گسترده نتایج قابلتوجهی را در اختیار محققان قرار داده است.
بر اساس اعلام کارشناسان، زعفران تولید شده در لرستان میتواند بهعنوان مرغوبترین و ممتازترین زعفران کشور معرفی شود.
سید عماد شاهرخی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، به کیفیت زعفران لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: باتوجهبه عملکرد خوبی که از لحاظ آبوهوایی و حاصلخیزی خاک در استان وجود دارد، عملکرد استان لرستان در سطح زیر کشت این گیاه دارویی دوبرابر خراسان است و بهمراتب کیفیت و ارزش غذایی آن بهتر از زعفران قائنات است.
وی گفت: حدود ۷۰۰ هکتار محصول زعفران در لرستان کشت میشود.
مزارع زعفران بروجرد به گُل نشست
در این راستا آب، هوا و خاک مساعد بروجرد موجب شده که زعفران تولید شده در این شهرستان در ردیف بهترین زعفرانهای کشور قرار گیرد.
جواد گودرزی رئیس جهاد کشاورزی بروجرد دراینرابطه در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: زعفران بروجرد بهترین کیفیت از لحاظ طعم، عطر، اسانس و رنگ را دارد.
وی عنوان کرد: کشت گیاهان دارویی از جمله زعفران، موسیر و سایر گونهها در شهرستان بروجرد خوبی را دارد.
رئیس جهاد کشاورزی بروجرد، تصریح کرد: به دنبال این هستیم که در بحث صادرات، برندسازی، بستهبندی و فراوری این محصول که محصول ارزشمندی است، از کشاورزان حمایتهای بیشتری داشته باشیم.
پیشبینی برداشت ۷۲ کیلوگرم زعفران در بروجرد
گودرزی، تصریح کرد: شهرستان بروجرد با ۱۶۵ هکتار سطح زیر کشت گیاهان دارویی، رتبه سوم را در استان لرستان دارد.
وی با بیان اینکه از این میزان ۸۳ هکتار مربوط به کشت گل محمدی است، بیان داشت: همچنین بیش از ۳۰ هکتار موسیر است.
رئیس جهاد کشاورزی بروجرد، افزود: همچنین بیش از ۲۰ هکتار از سطح زیر کشت گیاهان دارویی بروجرد، مربوط به محصول زعفران است.
گودرزی، تصریح کرد: پیشبینی میشود که از ۲۰ هکتار اراضی سطح زیر کشت محصول زعفران در بروجرد، بیش از ۷۲ کیلوگرم زعفران برداشت شود.
راندمان اقتصادی زعفران در بروجرد
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برداشت محصول زعفران در شهرستان بروجرد از اواخر آبان و اوایل آذرماه آغاز میشود، عنوان کرد: هر هکتار سطح زیر کشت زعفران به چهارتا پنجتن پیاز زعفران نیاز دارد.
رئیس جهاد کشاورزی بروجرد، تصریح کرد: بعد از گذشت دو سال از مدتزمان کشت زعفران، هفت سال محصول زعفران تولید میشود.
گودرزی با اشاره به زمینهای حاصلخیز شهرستان بروجرد برای کشت زعفران، ادامه داد: راندمان اقتصادی زعفران از سال دوم کشت پیاز آغاز میشود و برای پنج تا هفت سال نیز ادامه خواهد داشت.
بنابراین گزارش، با صادرات بهترین و مرغوبترین زعفران ایران بهعنوان ظرفیتی نهفته از درآمد و اشتغال میتوان به روزهای خوب این محصول در لرستان امیدوار بود، روزهایی که نام زعفران لرستان را در جهان بلندآوازه ببینیم و این استان بهعنوان قطب محصول زعفران معرفی شود.
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