دریافت 16 MB کد مطلب 5952840 https://mehrnews.com/x33Cky ۸ آذر ۱۴۰۲، ۹:۳۳ کد مطلب 5952840 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۸ آذر ۱۴۰۲، ۹:۳۳ لحظه آزادی پنجمین گروه از اسرای فلسطینی در جنگ غزه تعدادی از اسرای فلسطینی به عنوان بخشی از پنجمین سری مبادله با صهیونیست ها آزاد شدند. کپی شد مطالب مرتبط اعتراف آمریکا به مشارکت در جنگ غزه توقف جنگ در غزه به معنی انحلال و فروپاشی اسرائیل است دشمن به دنبال سبک زندگی ایرانی ها/فرزندآوری افزایش یابد پای اشغالگران به ۸۰ درصد از اراضی غزه باز نشد/ اشغالگران چیزی جز زبان زور نمیفهمند برچسبها رژیم صهیونیستی اسرای فلسطین فلسطین مقاومت فلسطین غزه جنگ غزه ارتش رژیم صهیونیستی
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