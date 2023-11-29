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کد مطلب 5952840
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۸ آذر ۱۴۰۲، ۹:۳۳

لحظه آزادی پنجمین گروه از اسرای فلسطینی در جنگ غزه

لحظه آزادی پنجمین گروه از اسرای فلسطینی در جنگ غزه

تعدادی از اسرای فلسطینی به عنوان بخشی از پنجمین سری مبادله با صهیونیست ها آزاد شدند.

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