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کد مطلب 5952966
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۸ آذر ۱۴۰۲، ۹:۳۸

لحظات جانسوز از وداع مادر شهید مدافع حرم علی آقا عبداللهی

لحظات جانسوز از وداع مادر شهید مدافع حرم علی آقا عبداللهی

لحظات جانسوز از وداع مادر شهید مدافع حرم علی آقا عبداللهی در معراج شهدا را مشاهده می‌کنید.

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