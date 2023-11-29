به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، مدیر سازمان جهانی بهداشت امروز چهارشنبه در سخنانی تاکید کرد که هم اکنون ۱.۳ میلیون نفر از ساکنان نوار غزه در مراکز اسکان آوارگان زندگی می‌کنند.

وی همچنین درباره شرایط وخیم حاکم بر غزه در بخش های مختلف انسانی، بهداشتی و بیمارستانی هشدار داد و خواستار تسریع ورود کمک‌ها به این باریکه شد.

از سوی دیگر، منابع رسمی فلسطینی نیز گزارش دادند که رژیم صهیونیستی مانع از ورود سوخت به بیمارستان‌های غزه می‌شود.

منیر البرش مدیرکل وزارت بهداشت فلسطین در غزه در این باره تاکید کرد: به شدت در تلاش برای آغاز به کار دوباره بخش دیالیز بیمارستان اندونزیایی هستیم.

وی افزود: در پی تلاش‌های پزشکان این مرکز امروز دوباره آغاز به کار خواهد کرد. رژیم اشغالگر همچنان مانع از ورود سوخت به بیمارستان‌ها می‌شود.

البرش تاکید کرد: صهیونیست‌ها بسیاری از تجهیزات پزشکی را در بیمارستان‌های نوار غزه تخریب کردند. مسئولیت مرگ بیماران در بیمارستان العوده و کمال عدوان متوجه رژیم صهیونیستی است.

وی افزود: اسرائیل باید اجازه ورود سوخت به بیمارستان‌های غزه و شمال نوار غزه را بدهد. در شرایط کنونی ۶۰۰ بیمار در غزه نیاز دارند که هفته ای ۳ مرتبه دیالیز شوند و هیچ راه درمانی دیگری ندارند.