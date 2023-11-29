به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگاران خراسان جنوبی امروز چهارشنبه از مجتمع خدمات فوریت های اجتماعی شهرداری بیرجند، گرمخانه شهرداری ویژه خدمت رسانی به افراد بی خانمان، خانه های بازسازی شده برای اشتغال بانوان آسیب دیده و …بازدید کرده و مسئولان مربوطه از خدمات در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در شهر بیرجند گزارشی ارائه کردند.

منصوره امیرآبادی مدیر مجتمع خدمات فوریت های اجتماعی شهرداری بیرجند در این بازدید اظهارکرد: مجتمع خدمات فوریت های اجتماعی شهرداری بیرجند در راستای کاهش آسیب های اجتماعی فعالیت می کند.

دستگیری ۱۵۴ متکدی در بیرجند

مدیر مجتمع خدمات فوریت های اجتماعی شهرداری بیرجند با اشاره به اینکه اولین حوزه خدمت رسانی مجتمع مربوط به متکدیان است، بیان کرد: اولین اقدامی که بعد از انتقال متکدی انجام می شود ثبت نام او در سامانه آسیب دیدگان اجتماعی است.

امیرآبادی اظهار کرد: کل متکدیان دستگیر شده در ۶ ماهه نخست سال جاری ۱۵۴ نفر (۷۴ نفر مرد و ۸۰ نفر زن) بوده است که از ۲۹ کودک جمع آوری شده ۲۲ کودک ایرانی و هفت کودک افغانستانی بوده است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۱۸۱ نفر کارتن خواب از ابتدای سال شناسایی و در گرمخانه پذیرش شده اند، بیان کرد: ساماندهی تعداد ۴۴ نفر از افراد کارتن خواب و حذف پدیده کارتن خوابی با اشتغال زایی و ساماندهی سالمندان و بیماران اعصاب و روان را داشته ایم.

مدیر مجتمع خدمات فوریت های اجتماعی شهرداری بیرجند با تأکید بر اینکه کلیه خدمات به افراد کارتن خواب به صورت رایگان است، گفت: همچنین ارائه خدمات مددکاری اجتماعی شامل مصاحبه بازدید از منزل در صورت لزوم و … را نیز داریم.

امیرآبادی اظهارکرد: البته برخی از افراد در راه ماندهِ نیازمند که در شهر بیرجند نیاز به مکان دارند در صورت تایید دستگاه های مرتبط می توانند از فضای گرمخانه استفاده کنند.

خاطرات شیرین از «گرمخانه»

وی بیان‌کرد: یکی از نقاط امید بخش این است که در مواردی افرادی که تا سفال های طولانی درگیر اعتیاد بوده اند ولی بعد از پذیرش در مرکز خدمات فوریت های اجتماعی و ارجاع به کمپ پاک شده و اکنون زندگی سالمی را دارند.

مدیر مجتمع خدمات فوریت های اجتماعی شهرداری بیرجند گفت: هم اکنون مادر و دختری که به واسطه اعتیاد همسر خانم مدت ها بی خانمان بودند مهمان ما هستند و تلاش برای حمایت و کمک به آنان داریم.

با اشاره به اینکه ۳۰ نفر به صورت ثابت در گرمخانه شهرداری بیرجند اسکان دارند، ادامه داد: البته با سرد شدن هوا بی شک این میزان افزایش خواهد یافت.