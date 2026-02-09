مسجد باید به جایگاه اثرگذار اجتماعی و فرهنگی خود برگردد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در سومین گردهمایی دبیران امور مساجد شهرستان‌های استان فارس با تشریح نقش سازمان تبلیغات اسلامی در راهبری مساجد، از آمادگی کامل این نهاد برای توانمندسازی ائمه جماعات و احیای کارکردهای اصیل مسجد خبر داد.

وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی در قرارگاه راهبری مساجد، مسئولیت آموزش و پشتیبانی نرم‌افزاری را بر عهده دارد، اظهار کرد: هدف اصلی، تعالی امام مسجد و بازگرداندن مسجد به جایگاه اثرگذار اجتماعی و فرهنگی آن است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس با تأکید بر ضرورت توانمندسازی ائمه جماعات افزود: در گام نخست و با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد و قرارگاه راهبری مساجد استان، دوره آموزشی ویژه ۶۰۰ نفر از ائمه جماعات مساجد طرح محراب در پنج منطقه استان برگزار شد؛ مسیری که باید با تمرکز بر حل مسائل محله و مشارکت همه ارکان مسجد ادامه پیدا کند.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به جایگاه محوری مسجد در فعالیت‌های قرآنی تصریح کرد: مساجد باید به پایگاه‌های فعال قرآنی تبدیل شوند و طرح‌ها و پویش‌هایی مانند «زندگی با آیه‌ها» با محوریت مسجد اجرا شود تا همه مؤسسات و فعالان قرآنی در یک مدار مشترک به فعالیت بپردازند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم بازگشت به کارکردهای مسجد تراز گفت: احیای مسجد به‌عنوان یک نظام الهی و فراگیر، زمینه‌ساز همگرایی اجتماعی و حرکت جامعه به‌سوی وحدت توحیدی خواهد بود.