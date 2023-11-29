سوخت جایگزین برای مزارع پرورش ماهی تأمین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد الهبخش ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه توسعه شیلات استان اردبیل، اظهار کرد: با توجه به آغاز فصل سرما، تأمین سوخت جایگزین برای مزارع پرورش ماهی در اردبیل ضرورت دارد.
وی با تشکر از تشکیل این کارگروه و رفع موانع پیش رو شیلات استان، به بیان دغدغههای آبزیپروران استان پرداخت و تصریح کرد: تأمین سوخت جایگزین برای مزارع پرورش ماهی، تعیین آب بهای مصرفی برای استخرهای نیمهفعال و غیرفعال، واگذاری اراضی مستعد برای صنعت آبزیپروری، تأمین زیرساختهای لازم و برقرسانی به پروژههای هدف جز اولویتهای کاری این اداره کل است.
مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت: مشکلات مطرح شده در این جلسه نیازمند هماهنگی و حمایتهای دستگاههای مرتبط در این زمینه بوده و امیدواریم دستگاههای متولی از جمله شرکت آب منطقهای استان همکاری لازم در این مورد را داشته باشد.
در این جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل نیز به لزوم حمایتهای همهجانبه از توسعه صنعت شیلات استان اردبیل تاکید کرد و افزود: ظرفیتهای سرمایهگذاری استان در زمینه شیلات منحصر به فرد است که باید به صورت هدفمند، زمینههای رونق تولید و اشتغال را که مورد تاکید استاندار است، فراهم کند.
یاسر عبداللهی هماهنگی اجرایی بین دستگاههای متولی در زمینه رفع موانع را خواستار شد و بیان کرد: با برگزاری جلسات و نشستهای مشترک بین دستگاههای متولی، موانع و مشکلات موجود در توسعه صنعت شیلات مرتفع شده و شاهد رشد و شکوفایی این صنعت خواهیم بود.
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