بازدید هیات نظامی عمان از دانشگاه عالی دفاع ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه همکاریهای علمی، پژوهشی و تقویت دیپلماسی علمی، سرتیپ ستاد «حامد بن عبدالله بن احمد البلوشی» معاون عملیات و برنامهریزی رییس ستاد نیروهای مسلح کشور سلطنت عمان در رأس هیاتی بلندپایه از دانشگاه عالی دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران بازدید و با سردار سرتیپ «اسماعیل احمدیمقدم» رییس این دانشگاه دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، سرتیپ احمد البلوشی و هیات همراه ضمن آشنایی با ساختار دانشگاه عالی دفاع ملی، با فعالیتهای دانشگاه در حوزههای علمی و پژوهشی و دیپلماسی علمی آشنا شدند و دو طرف بر تعمیق روابط علمی و پژوهشی و افزایش سطح مراودات دوجانبه تأکید کردند.
سردار احمدیمقدم رییس دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به سفر ماه گذشته خود به کشور عمان و قدردانی از میهماننوازی طرف عمانی بر علاقهمندی دانشگاه عالی دفاع ملی برای حضور هرچه بیشتر دانشجویان کشورهای دوست و مسلمان و بهخصوص کشور سلطنت عمان و تحصیل در دانشکده بینالملل این دانشگاه تاکید کرد و با بیان اینکه این دانشگاه در سطح راهبردی اقدام به تربیت مدیران نظامی و غیرنظامی میکند، ابراز امیدواری کرد که در آینده شاهد حضور تعداد بیشتری از دانشجویان عمانی از بخشهای مختلف کشور عمان در دانشگاه عالی دفاع ملی باشیم.
در ادامه، معاون عملیات و برنامهریزی رییس ستاد نیروهای مسلح کشور سلطنت عمان از کتابخانه و دانشکدههای دفاع، امنیت، مدیریت راهبردی و بینالملل دانشگاه از نزدیک بازدید کرد و با نحوه تدریس و امکانات موجود دانشگاه برای دانشجویان ایرانی و خارجی و آشنا شد.
در پایان این مراسم، نشان دانشگاه عالی دفاع ملی به طرف عمانی و همچنین نشان ستاد نیروهای مسلح کشور سلطنت عمان به رییس دانشگاه عالی دفاع ملی اهدا شد.
سرتیپ احمد البلوشی پیش از ترک دانشگاه عالی دفاع ملی، در دفتر یادبود دانشگاه، جملاتی را بدین شرح نوشت: «امروز افتخار داشتیم از دانشگاه عالی دفاع ملی بازدید کنیم. حقیقتاً از مشاهده پیشرفت و توسعه عظیمی که این دانشگاه به آن دست یافته است، احساس شادمانی کردم. اینجانب از دانشکدههای این دانشگاه بازدید کردم و در این راستا از همه دستاندرکاران بابت استقبال گرم و صمیمیشان کمال تشکر و قدردانی را دارم و توفیقات روزافزون را برایشان آرزومندم.»
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